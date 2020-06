Opening Bell: Warten auf die Notenbank

Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street bleibt beachtlich. Die Angst unzureichend investiert zu sein, ist größer als die Sorge eine zu hohe Gewichtung in Aktien zu haben. Stimulus und Positionierung setzen die fundamentalen Risiken aus. Gemessen an der Reaktion des Aktienmarktes, müsste die Wirtschaft rasch das Niveau vor Ausbruch der Covid-19 Krise erreichen. Schaut man sich steigenden Infektionszahlen in vielen US-Bundesstaaten an, scheint das fragwürdig zu sein. Die US-Notenbank dürfte in der heutigen Tagung nochmals betonen, dass man trotz den Zeichen einer Erholung mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben wird.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch