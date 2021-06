Opening Bell: Warum Tech (wieder) an der Spitze ist

Replaced by the video

Investoren warten auf die heutigen US-Erzeugerpreise, wie auch auf die am Mittwoch anstehende Tagung der Federal Reserve. In Anbetracht der gestiegenen Inflation und der aber trotzdem gesunkenen Renditen bei US-Staatsanleihen, sind vor allem die Tech- und Nebenwerte an der Wall Street gefragt. Wir sehen zudem erste Zeichen, dass das Wachstum anfängt an Dynamik zu verlieren. Gleiches sehen wir bei der Inflation.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch