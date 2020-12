Opening Bell: Was bedeuten die steigenden Renditen? Und Tesla, Snowflake, China-Aktie!

Replaced by the video

Basierend auf der müden Nachrichtenlage, steht ein lustloser Handelstag bevor. Abgesehen von der Hoffnung auf ein baldiges Wirtschaftspaket, stehen die Arbeitsmarktdaten am Freitag am Mittelpunkt. Ansonsten beobachten Marktteilnehmer vor allem die anziehenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Was Einzelwerte betrifft, kann Snowflake von den erfreulichen Ergebnissen nicht profitieren. Goldman Sachs schraubt wiederum das Kursziel von Tesla auf 780 Dollar.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch