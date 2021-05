Opening Bell: Was diese Rally treibt, ist vor allem Psychologie – und nicht die Notenbank!

Replaced by the video

Die Inflationsrisiken werden überschätzt, betonen US-Notenbanker. Gleichzeitig verspricht China die Preissteigerungen bei Rohstoffen in den nächsten fünf Jahren einzubremsen. Diese beiden Faktoren treiben die Erholung an der Wall Street weiter voran. Wegen des verlängerten Wochenendes, mit dem Memorial Day Feiertag am Montag, sind die Handelsvolumen außerdem dünn und Kurse können somit leichter bewegt werden.

—

Foto: Markus Koch