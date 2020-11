Opening Bell: Wenn Schweine fliegen!

Der November schreibt an der Wall Street Geschichte, mit dem Dow Jones erstmals über 30.000 Punkten und dem besten Börsenmonat seit Januar 1987! Der Russell 2000, wie auch der Energie- und Industrie-Sektor hat noch nie in nur einem Monat derart starke Kurssteigerungen gesehen. Selbst die Perma-Bären sind ins Lager der Bullen gewechselt. Vielleicht ein Zeichen, dass Anleger bei all der Euuphorie vorsichtig sein sollten.

