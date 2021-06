Opening Bell: Wie reagiert die Wall Street auf den Arbeitsmarktbericht? – und AMC, DocuSign

Replaced by the video

Die Wall Street wartet auf den Arbeitsmarktbericht für den Mai, der um 14:30 Uhr gemeldet wird. Gemessen an den durchschnittlichen Schätzungen, dürften 655.000 Stellen geschaffen worden sein. Deutlich schwächere Zahlen sollten dem Tech-Sektor helfen und die Renditen bei US-Staatsanleihen belasten. Fallen die Daten überraschend robust aus, profitieren eher die Value-Werte und zyklischen Sektoren. Ganz egal was passiert, sollte die Wall Street auch in den kommenden Wochen Sand im Getriebe haben. Neben der Diskussion über Steueranhebungen, wird die Diskussion über eine weniger aggressive Geldpolitik zunehmen. Was die Berichtssaison für das zweite Quartal betrifft, stellt sich zudem eine Kernfrage: Wachsen die Umsätze stark genug, um sinkende Margen auffangen zu können?

