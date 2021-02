Opening Bell: Winzig macht das Rennen

Replaced by the video

Es sind die Aktien der winzigsten Unternehmen, die im Februar das Rennen an der Wall Street nachen. Der Russell 2000 Microcap Index hat alle anderen Indizes geschlagen. Neben den robusten Ergegnissen von Applied Materials und Roku, stehen vor allem die vielen Ereigbnisse der kommenden Woche im Mittelpunkt. Notenbank-Chef Jerome Powell legt seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat ab, die Zulassung des COVID-Impfstoffes von Johnson & Johnson an und am Freitag wird vermutlich das Stimuluspaket im Kongress genehmigt.

