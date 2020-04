Opening Bell: Zeichen der Hoffnung

Meldungen aus Europa signalisieren, dass der Zenit der Pandemie entweder erreicht oder bereits überschritten sein könnte. Auch in New York wächst die Hoffnung, dass die dramatische Lage vor einer Entspannung steht. Was den Ölpreis betrifft, beginnt die Woche mit Gewinnmitnahmen. Die OPEC+ Gespräche wurden auf Donnerstag verschoben. Dennoch scheint eine Reduzierung der Förderquoten wahrscheinlich. Die Frage ist vor allem, wie groß die Reduzierungen ausfallen werden.

