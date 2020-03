Opening Bell: Zeichen einer Besserung

Technisch muss der S&P 500 die Marke von 2650 Punkt durchbrechen, erst dann ist der Weg bis knapp unter 2800 Punkte frei. Nach der Rallye am Vortag, sehen wir am New Yorker Morgen eine Atempause. Wie dem auch sei, hat sich die Nachrichtenlage um das Corona-Virus in den letzten 48 Stunden deutlich gebessert. Wir sehen zudem eine Erholung der Ölpreise . Die Chance, dass wir uns im Tagesverlauf erholen, stehen gut.

