Opening Bell: Zerbrechliche Marktstimmung – Roku, Fastly, Uber, Moderna, Robinhood

Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street an diesem Donnerstag ist beeindruckend, wenn man bedenkt wie negativ die Meldungslage aussieht. Etsy, Fastly , Uber, Roku und Moderna sind nach den Quartalszahlen teils deutlich schwächer. Aussagen von Adidas und General Motors signalisieren das Risiko von erneuten Lieferengpässen verursacht durch COVID bedingte Einschränkungen in Vietnam, China und anderen Regionen Asiens. Goldman Sachs lässt sich dadurch nicht beeindrucken und hebt das Jahresendziel für den S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte an und für 2022 von 4600 auf 4900 Punkte.

