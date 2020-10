Opening Bell: Zurückhaltend freundlich – gute Ergebnisse interessieren nicht!

Die Futures deuten auf eine freundliche Eröffnung, unterstützt durch solide Quartalszahlen. Die in einer Woche anstehenden US-Wahlen und Sorge vor einer COVID bedingt abkühlenden Wirtschaft halten Anleger in der Defensiven. Medienberichten zur Folge plant Deutschland am Mittwoch weitere Restriktionen zu verkünden. Wie dem auch sei, fallen die meisten Ergebnisse und Wirtschaftsdaten bisher robust aus. Der CEO von Salesforce betont, dass die Probleme von SAP vor allem hausgemacht seien. BP meldet überraschend einen kleinen Gewinn und im Banken-Sektor fallen die Ergebnisse der HSBC und Santander besser als befürchtet aus. Volkswagen betont zudem, dass die Auto-Industrie wegen der anziehenden Nachfrage keinen Stimulus benötigt. Gerade jetzt ist es somit wichtig zwischen Angst und Realität zu unterscheiden.

