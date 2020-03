Opening Bell: Zwischen Panik und Hoffnung

Die Achterbahnfahrt geht weiter bergab. Zu Sorgen rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virusausbruchs kommt ein erbitterter Preiskampf im Ölmarkt hinzu. Der tobt vor allem zwischen Saudi Arabien und Russland. Die Nachfrage nach Öl sinkt, das Angebot flutet den Markt und so fällt und fällt der Preis. Viele Energiekonzerne sind hochverschuldet, und wenn es zu Zahlungausfällen kommt, leiden Gläubiger und Belegschaft. Doch es gibt noch Hoffnung. Die Partnerschaft der OPEC + könnte sich erholen, denn langfristig leiden die Produzenten und sollten an Massnahmen zur Preissteigerung interessiert sein. Am Aktienmarkt könnte es bergauf gehen, wenn die Tests des Medikaments Remdisivir zur Behandlung der Viruskrankheit erfolgreich laufen und wenn die Notenbanken aggressiver gegensteuern.

