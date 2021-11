OPEX erweitert sein Lagerautomatisierungsgeschäft in den Benelux-Staaten durch eine neue Partnerschaft mit Vanas Engineering

OPEX® Corporation, ein weltweit tätiger Anbieter innovativer Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung, ist eine neue Partnerschaft mit Vanas Engineering, einem führenden Anbieter intralogistischer Lagerhauslösungen und Software, eingegangen. Die Zusammenarbeit wird Kunden in Belgien, den Niederlanden und Luxembourg (Benelux) helfen, die effizientesten und leistungsfähigsten Lagermanagementlösungen für ihr Geschäft zu finden und zu installieren. Die Bestimmungen der Vereinbarung sind nicht öffentlich.

„OPEX war auf der Suche nach einem starken Partner, um seine Reichweite in den Benelux-Staaten zu vergrößern - einem Zielmarkt für Produkte und Dienstleistungen“, sagte Nicolas Dewit, Warehouse Automation Director of Business Development für OPEX Europe, Middle East and Africa (EMEA). „Die Mitarbeiter von Vanas sind Experten auf dem Gebiet der intralogistischen Warenhauslösungen und bei der Unterstützung ihrer Kunden, innovative Technologien zu finden, um ihr Unternehmen voranzutreiben. Dieser kundenorientierte Ansatz passt zu unserem eigenen. Zusammen freuen wird uns, eine nahtlose Automatisierungslösung anzubieten, die den Lagerraum maximiert und Bedarfsspitzen sowie Nachfragen bewältigt, ohne dabei den Arbeitsaufwand zu erhöhen.“

OPEX bietet dynamische eCommerce-Abwicklungslösungen an, die auf skalierbare Lagerroboter für eine schnelle und präzise Bearbeitung und die Optimierung der Lieferkette - vom Inventarlager und der Kommissionierung bis hin zur Sortierung und dem Versand - setzen.

Zudem bietet OPEX eine Mikroabwicklungstechnologie, die den Raum optimiert und die Ausführung reibungsloser Zustellungen unterstützt, sowie Rücknahmelogistik-Lösungen, die Rücknahme- und Umtauschoptionen sowie Umsätze mit maximaler Geschwindigkeit und verringertem Aufwand verbessern.

„Wir suchen ständig nach neuen Technologien, die die Leistung steigern und für unsere Kunden einen Mehrwert schaffen können“, sagte Andy Van Mieghem, Managing Director, Vanas Engineering. „OPEX schafft einen Wert durch den Einsatz einer einzigartigen, innovativen Technologie, die iBOT® heißt. Es handelt sich hierbei um Roboterfahrzeuge, von denen unsere Kunden profitieren. Mit der Perfect Pick®-Lösung wird in der Benelux-Region ein solides Kommissionierungs- und Abrufsystem bereitgestellt, welches Kommissionierungsstationen umfasst, die bis zu 500 Bestellzeilen pro Kommissionierungsstation bieten, während Sure Sort® ein einzigartiges vertikales Sortiersystem ist, das auch für sehr kleine Aufstellflächen geeignet ist.“

Mieghem fügt hinzu: „Ich bin davon überzeugt, dass das Angebot von OPEX-Lösungen einige unserer Kunden in der Benelux-Region ermutigen wird, zu automatisieren. Dass es sich um eine in den USA seit Jahren bewährte Lösung handelt, sorgt für Vertrauen in uns als Integrator und für unsere Endkunden.“

OPEX bietet außerdem Dokumenten- und Postautomatisierungs-Lösungen, die eine nahtlose und sichere Postsortierung, Dokumentenscannung und Zahlungsverarbeitung bereitstellen, um Arbeitsabläufe und Durchsätze zu verbessern, während weniger oder gar keine umfassenden Dokumente mehr erstellt werden müssen.

Über

OPEX Corporation bietet Kunden auf der ganzen Welt die nächste Generation der Automatisierung, einschließlich Automatisierungslösungen für Warenhäuser, Dokumente und Versand. Mit Hauptsitz in Moorestown, NJ, USA, verfügt OPEX über Niederlassungen in Pennsauken, NJ, Plano, TX (Dallas-Metro), Frankreich, Deutschland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.450 Mitarbeiter, die innovative, skalierbare und einzigartige technologische Lösungen entwickeln und bereitstellen, um die unternehmerischen Herausforderungen von heute zu bewältigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

