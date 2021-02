Opposition verlangt schärferen Kurs der Bundesregierung gegenüber Putin

Düsseldorf (Reuters) - Die Opposition fordert die Bundesregierung auf, angesichts des Vorgehens des Kremls gegen Demonstranten ihren Kurs gegenüber Russland zu verschärfen.

"Metrolinien werden stillgelegt, Stadtviertel abgeriegelt, Bahnhöfe geschlossen, Polizisten zu Tausenden in Stellung gebracht – die übernervöse Reaktion der russischen Führung auf die Proteste für Nawalny zeigt, dass Präsident Putin vor den wegweisenden russischen Parlamentswahlen im Herbst um seine Autorität fürchtet", sagte der Vizevorsitzende der FDP-Fraktion, Alexander Graf Lambsdorff, der Zeitung "Rheinische Post" (Montagausgabe) in einem Vorab-Bericht. Deutschland und seine europäischen Partner müssten sich mit Nachdruck für die sofortige Freilassung des Regierungskritikers Alexej Nawalny einsetzen. "Gleichzeitig muss die Bundesregierung darauf hinwirken, dass sich Mitglieder aller demokratischen Parteien in Russland vor den Wahlen endlich wieder ohne Angst um Leib und Leben organisieren und betätigen dürfen", forderte Lambsdorff.

Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger verlangte Konsequenzen für das deutsch-russische Gaspipeline-Projekt. "Nord Stream 2 ist nicht nur eine Wette gegen den Klimaschutz und ein Affront gegenüber unseren europäischen Partnern, sondern auch mit Blick auf die Menschenrechte und unser Sicherheitsinteresse ein Projekt, das schon lange gestoppt gehört hätte", betonte Brugger.

Nawalny war nach seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar verhaftet worden.