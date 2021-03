Opposition wirft Regierung und Behörden bei Wirecard "Systemversagen" vor

Berlin (Reuters) - Die Initiatoren des Wirecard-Untersuchungsausschusses werfen nach rund fünf Monaten Aufklärung im Bundestag der Regierung und ihren Behörden "Systemversagen" vor.

Eine besondere Schuld sehen FDP, Grüne und Linke beim Bundesfinanzministerium, das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geführt wird. "Es gab ein kollektives Führungsversagen", sagte Fabio De Masi von den Linken am Mittwoch in Berlin. Bis Ende April werden in dem Sondergremium unter anderem noch die Wirtschaftsprüfer EY, die in dem Skandal um Bilanzbetrug jahrelang die Bücher von Wirecard testiert haben, sowie Scholz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) befragt.

FDP-Politiker Florian Toncar sagte, es werde vor allem um die Reputation und das Amt von Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies gehen. Er habe den Kontakt zu Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gepflegt, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Außerdem habe sich die Finanzaufsicht BaFin, die dem Finanzministerium unterstellt ist, mit dem sogenannten Leerverkaufsverbot auf die Seite des Unternehmens gestellt, "an die Seite von Kriminellen", wie Grünen-Experte Danyal Bayaz sagte. Damit wurden Anfang 2019 - weit vor der Pleite des Zahlungsabwicklers - Wetten auf Wirecard-Kursverluste untersagt - ein gravierender und beispielloser Schritt. Toncar zufolge war Kukies hier involviert und vorab informiert gewesen.

Der einstige Dax-Konzern war im Juni 2020 nach der Aufdeckung eines 1,9 Milliarden Euro großen Lochs in der Bilanz in die Pleite gerutscht. Die Münchner Staatsanwaltschaft wirft mehreren Ex-Managern unter anderem gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor.

Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD will die Zeugenvernehmung im U-Ausschuss im April abschließen. Die Opposition pocht auf weitere Sitzungen. Damit würde das Thema stärker in den Wahlkampf gezogen. "Es ist zu früh, die Akte zu schließen", sagte Toncar. Ein vorläufiger Abschlussbericht werde wohl noch im April begonnen. Im Juni solle sich der Bundestag dann im Plenum abschließend mit dem Fall beschäftigen.

Um einen ähnlichen Fall künftig zu verhindern, braucht es den Oppositionspolitikern zufolge eine andere Kultur bei der Finanzaufsicht. "Die BaFin ist in der tiefsten Krise ihrer Geschichte", so Toncar. Hier könne sie nur mit Erfolgen rauskommen. Fehler nicht einzuräumen und Verantwortung nicht zu übernehmen, sei aber falsch. "Das ist ganz sicher der Weg in den nächsten Fall Wirecard." Der Skandal sei keine Naturkatastrophe gewesen. Es habe triftige Hinweise auf Ungereimtheiten gegeben in Medien, bei der BaFin, der Staatsanwaltschaft und im Finanzministerium, die aber alle versandet seien. "Wir haben in Deutschland eine Kultur der Nicht-Verantwortung."