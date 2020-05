Optimum Reassurance Inc. entscheidet sich für Moody's Analytics für IFRS 17

Moody's Analytics, ein weltweit führender Anbieter von Financial Intelligence, gab heute bekannt, dass seine Lösung von Optimum Reassurance Inc., einem führenden Rückversicherungsunternehmen in Kanada, ausgewählt wurde. Optimum Reassurance Inc. und die Tochtergesellschaften der Optimum Group werden die Moody's Analytics-Lösung RiskIntegrity™ for IFRS 17 nutzen, um die Anforderungen des Rechnungslegungsstandards IFRS 17 an ihre Lebensversicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte in Kanada, den USA, der Karibik und Europa zu erfüllen.

Die Lösung RiskIntegrity™ for IFRS 17 wurde mit Blick auf den Bedarf von Aktuaren, Buchhaltungs-, Finanz- und IT-Fachleuten entwickelt und bietet alle Funktionen, die für eine effiziente Implementierung des neuen Standards erforderlich sind. Die nahtlos in die bestehende Infrastruktur eines Versicherers integrierbare Software-as-a-Service-Lösung verknüpft Daten, Modelle, Systeme und Prozesse zwischen versicherungsmathematischen und finanztechnischen Funktionen.

„IFRS 17 verändert erheblich die Art und Weise, wie Versicherer und Rückversicherer ihre Versicherungsverträge bilanzieren“, erklärte Serge Goulet, President von Optimum Reassurance Inc. „Die Investition in eine Lösung, die sich reibungslos in unsere bestehenden versicherungsmathematischen Modelle und Rechnungslegungssysteme integrieren lässt – und die es uns ermöglicht, die verschiedenen Elemente des neuen Standards vertrauensvoll anzuwenden – ist von großer Bedeutung für uns.“

„Die Umsetzung von IFRS 17 ist ein komplexes Unterfangen für Versicherer weltweit“, sagte Christophe Burckbuchler, Managing Director bei Moody's Analytics. „Wir haben eine Reihe von Lösungen für IFRS 17 entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus dem Übergang von den derzeitigen Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungen zu IFRS 17 ergeben. Wir freuen uns, dass sich Optimum Reassurance Inc. für die Lösung RiskIntergrity™ für IFRS 17 entschieden hat.“

Anfang dieses Jahres hat Moody’s Analytics die Auszeichnung IFRS 17 Solution of the Year bei den jährlichen InsuranceERM Awards erhalten.

Über Moody's Analytics

Moody’s Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, unsere weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und unserem Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody’s Analytics finden Sie auf unserer Website oder wenn Sie uns auf Twitter oder LinkedIn folgen.

Moody’s Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE:MCO), die für 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.300 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in 40 Ländern unterhält.

Über Optimum Reassurance Inc.

Seit 1973 bietet Optimum Reassurance Inc. den Versicherern technisches Fachwissen, maßgeschneiderte Lösungen durch persönliche Beziehungen und Rückversicherungskapazität. Das Unternehmen ist außerdem ein führender Pionier im Bereich der Reiseversicherung. Optimum Reassurance Inc. ist der einzige Rückversicherer in Kanada, der von kanadischen Interessen gesteuert wird. Das Unternehmen betreut seine Kunden in Kanada von seinen Niederlassungen in Montréal, Quebec und Toronto, Ontario aus. www.optimumre.ca/en

