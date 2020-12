Orange plant eine Sonderdividende

Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) plant die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,20 Euro an seine Aktionäre. Grund hierfür sei eine Steuerrückzahlung über insgesamt 2,2 Mrd. Euro. Über die Ausschüttung werde der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung entscheiden. Die Steuerrückzahlung solle in einer „fairen und ausgewogenen Weise“ in die Entwicklung des Unternehmens, die Mitarbeiter sowie die Aktionäre verteilt werden.

Den Aktionären wurde zuletzt für das Geschäftsjahr 2020 eine reguläre Dividende in Höhe von 0,70 Euro in Aussicht gestellt. Orange zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Am 9. Dezember 2020 wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,40 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro) ausgeschüttet. Ursprünglich war eine Zwischendividende von 0,30 Euro geplant. Die Hauptversammlung soll am 18. Mai 2021 stattfinden.

Für 2019 wurden insgesamt 0,50 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der diesjährigen Dividende bei 4,65 Prozent.

Orange firmierte früher als France Telecom und ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Firmenzentrale befindet sich in Paris.

Redaktion MyDividends.de