Orange plant eine stabile Dividende

Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 eine konstante Dividende in Höhe von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie der Konzern am Donnerstag bei Vorlage der Jahresergebnisse in Paris mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,96 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,39 Prozent.

Orange zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Eine Zwischendividende in Höhe von 0,30 Euro wurde bereits am 15. Dezember 2021 ausbezahlt. Die Schlussdividende über 0,40 Euro soll am 9. Juni 2022 ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 7. Juni 2022. Für das Jahr 2022 ist ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro geplant.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 42,52 Mrd. Euro, wie weiter berichtet wurde. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Zuwachs um 0,8 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten (EBITDAal) sank auf vergleichbarer Basis um 0,5 Prozent auf 12,57 Mrd. Euro. Für 2022 strebt Orange einen Anstieg beim EBITDAal um 2,5 bis 3 Prozent an.

Orange firmierte früher als France Telecom und ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Firmenzentrale befindet sich in Paris.

Redaktion MyDividends.de