Orban versichert kasachischem Präsidenten seine Solidarität

Budapest (Reuters) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat dem kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokayev seine Verbundenheit ausgesprochen.

"Ministerpräsident Orban hat heute mit Präsident Tokayev telefoniert und ihm Solidarität und Bedauern über die vielen, vielen Verluste versichert", sagte Orbans Sprecher Peter Szijjarto am Montag in einem Video. Orban ist der erste EU-Regierungschef, der sich an die Seite Tokayevs stellt.

Bei den tagelangen Unruhen waren nach Angaben von Regierung und Polizei 164 Menschen getötet und fast 8000 festgenommen worden, darunter zahlreiche ausländische Staatsbürger. Besonders umstritten ist ein Schießbefehl Tokayevs.