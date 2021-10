Orban verspricht vor Wahl Pflegekräften und Lehrern Gehaltserhöhungen

Budapest (Reuters) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mitten im Wahlkampf kräftige Gehaltserhöhungen für bestimmte Berufsgruppen versprochen.

So werden die Gehälter von Pflegekräften ab Januar um 21 Prozent angehoben, wie Orban am Freitag im staatlichen Rundfunk ankündigte. Lehrer sollen im nächsten Jahr zehn Prozent mehr Geld bekommen. Zudem sei geplant den monatlichen Mindestlohn auf 200.000 Forint und damit umgerechnet rund 557 Euro anzuheben. Die Gespräche darüber liefen noch. Allerdings wolle die Regierung die Steuern für die Unternehmen senken, die den Mindestlohn anheben.

Orban hatte bereits Wahlgeschenke verteilt und Familien Steuererleichterungen im Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro zugesagt. Zudem sollen junge Arbeitnehmer bei der Einkommenssteuer entlastet und Hausrenovierungen bezuschusst werden. Daneben plant Orban eine Zusatzzahlung für die 2,5 Millionen Rentner, die fast ein Drittel der Wahlberechtigten in dem Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern stellen.

Die Opposition will sich bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr zusammenschließen und einem gemeinsamen Herausforderer aufstellen, um die Vormachtstellung von Orbans national-konservativer Fidesz-Partei zu brechen. Das deutet auf den engsten Wahlausgang in Ungarn seit 2006 hin, nachdem Orban seit 2010 drei aufeinanderfolgende Erdrutschsiege errungen hatte. Im Umfragen lagen die Regierungspartei und die Opposition insgesamt Kopf an Kopf.