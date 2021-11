ORBIS: Schub durch Digitalisierung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz um 13,4 Prozent auf 47,1 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senkt der Analyst aber das Kursziel und das Rating.Nach Analystenaussage könne es bei Unternehmen, die stark von der Pandemie betroffen sind, zu Projektverschiebungen oder Verzögerungen beim Abschluss neuer Projekte kommen. Aber auch das wachsende Problem in den Lieferketten besitze Potenzial, sich negativ auf die weitere Geschäftsentwicklung auszuwirken. Langfristig solle sich bei ORBIS aber der Trend zur Digitalisierung unverändert positiv in den Zahlen niederschlagen. Dementsprechend sehe GSC weiterhin Wachstumspotenzial. Nach Darstellung des Analysten bilden die liquiden Mittel und der Bestand eigener Aktien bereits knapp 28 Prozent der Marktkapitalisierung ab. Rein operativ sei ORBIS für die kommenden Jahre jedoch hervorragend gerüstet. In der Folge reduziert der Analyst dennoch das Kursziel auf 8,80 Euro (zuvor: 9,20 Euro) und senkt das Rating auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.11.2021, 09:45 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 29.10.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-10-29_ORBIS.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0005228779