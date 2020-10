ORBIS: Solide Geschäftsentwicklung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) unter der Corona-Pandemie gelitten, sollte aufgrund der hervorragenden Positionierung zukünftig aber vom allgemeinen Trend zur Digitalisierung profitieren. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei zudem das Engagement des neuen Ankeraktionärs positiv zu werten. So habe die Hörmann Gruppe im Februar die Zusammenarbeit mit ORBIS im Rahmen einer strategischen Partnerschaft und einer engen finanziellen Verflechtung über eine rund 28-prozentige Beteiligung vertieft. Daneben werde auch die Umstellung auf SAP HANA dem Unternehmen auf Sicht vieler Jahre eine Sonderkonjunktur mit hohem Geschäftsvolumen bescheren. Zuletzt habe sich ORBIS auf der Akquisitionsseite durchaus aktiv gezeigt. Mit der Übernahme von Data One sei ein Umsatzvolumen von 10 Mio. Euro hinzugekommen. Trotzdem verfüge der Konzern unverändert über eine äußerst solide Finanzausstattung. Zum Halbjahresende 2020 habe ORBIS einen Bestand an liquiden Mitteln von 21,5 Mio. Euro ausgewiesen. Daneben halte die Gesellschaft noch knapp 300.000 eigene Aktien mit einem Gegenwert von fast 1,8 Mio. Euro. Zwar erwarte der Analyst in diesem Jahr einen Ergebnisrückgang, sehe mittelfristig aber eine Fortsetzung des Wachstumstrends. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 8,00 Euro und das rating „Kaufen“.

