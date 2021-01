Orderumsätze bei Deutscher Börse auf höchstem Stand seit Finanzkrise

Frankfurt (Reuters) - An der Deutschen Börse ist im vergangenen Jahr so viel gehandelt worden wie seit der Finanzkrise nicht mehr.

Der Umsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate Exchange stieg 2020 um rund 600 Milliarden Euro auf 2,1 Billionen Euro, wie der Börsenbetreiber am Montag mitteilte. Zuletzt waren die Orderbuchumsätze 2008 so hoch, wie ein Sprecher hinzufügte.

Die am meisten gehandelte Aktien im Leitindex Dax waren die Titel des Softwarekonzerns SAP mit einem Volumen von knapp über 100 Milliarden Euro. Im Nebenwerteindex MDax standen die Titel der Commerzbank ganz oben. Im Kleinwerteindex SDax führten Nordex-Papiere die Favoritenliste an.