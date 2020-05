Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AGISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 29.05.2020 Kursziel: 52,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.05.2020 Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 50,00 auf EUR 52,00.

Zusammenfassung: 2G Energy hat Umsatz, Gesamtleistung und EBIT für Q1 berichtet. Die Zahlen entsprachen grob unseren Erwartungen. Während Umsatz und EBIT im Jahresvergleich schwächer ausfielen, stieg die Gesamtleistung um 4% auf über EUR52 Mio. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Produktion trotz des Lockdowns in Deutschland seit Mitte März gut funktioniert hat. Noch erfreulicher ist, dass auch im April, dem ersten kompletten Lockdown-Monat in Europa, der Auftragseingang kräftig angestiegen ist. Zwar bleiben für den weiteren Jahresverlauf Risiken bezüglich der Pandemieentwicklung und der ökonomischen Erholung, angesichts des weiterhin lebhaften Auftragseingangs trauen wir 2G aber nunmehr eine Fortsetzung des Wachstumskurses zu und erhöhen unsere Schätzungen für 2020E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR52 (bisher: EUR50). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 50.00 to EUR 52.00.

Abstract: 2G Energy reported sales, total output and EBIT for Q1. The numbers roughly met our expectations. While sales and EBIT were weaker compared to the previous year's numbers, total output rose by 4% to over EUR52m. This is a clear indication that production has been going well in Germany despite the lockdown since mid-March. It is even more encouraging that the order intake rose sharply in April, the first complete lockdown month in Europe. Risks regarding the pandemic development and the economic recovery will remain for the rest of the year, but given the still strong order intake, we now expect 2G to continue on its growth path and have increased our forecasts for 2020E. An updated DCF model yields a new price target of EUR52 (previously: EUR50). We confirm our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20937.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°