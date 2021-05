Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AGISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 17.05.2021 Kursziel: 108 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.05.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 108,00.

Zusammenfassung: 2G Energy hat Q1-KPIs veröffentlicht. Der bereits vorab berichtete Umsatz stieg deutlich um 35% auf EUR43,2 Mio. Allerdings blieb die Gesamtleistung um 9% hinter dem Vorjahreswert zurück, da das Unternehmen die Betriebsferien um den Jahreswechsel aus Infektionsschutzgründen um eine Woche verlängert hat. Dies führte auch zu einem leicht niedrigeren EBIT. Ein hoher Auftragsbestand Ende Q1 von EUR136 Mio. sichert die Vollauslastung der Produktionskapazität bis zum Jahresende, und ein steigender Auftragseingang im April (+8% J/J) zeugt von der ungebrochenen Attraktivität der 2G-Produkte. Die jüngst von der Bundesregierung beschlossene Nachschärfung des Klimaschutzgesetzes dürfte der gasbasierten und hocheffizienten Kraft-Wärme-Koppelung einen weiteren Schub geben. Davon sollte insbesondere 2G profitieren, die sich eine führende Position im Bereich Wasserstoff-KWK erarbeitet hat. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR108. Unsere Empfehlung bleibt Hinzufügen.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 108.00 price target.

Abstract: 2G Energy has released Q1 KPIs. Previously reported sales increased significantly by 35% to EUR43.2m. However, total output fell 9% short of the previous year's figure, as the company extended its plant vacations around the turn of the year by one week for infection control reasons. This also resulted in slightly lower EBIT. A high order backlog of EUR136m at the end of Q1 ensures full utilisation of production capacity until the end of the year, and an increasing order intake in April (+8% y/y) testifies to the continued attractiveness of 2G products. The recent tightening of the Climate Protection Act by the German government should give a further boost to gas-based and highly efficient cogeneration. This should benefit 2G in particular, which has established a leading position in hydrogen CHP. We confirm our EUR108 price target. Our recommendation remains Add.

