Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902

Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2020

Kursziel: 2,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.03.2020, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Auch nach sechs Monaten 2020 weitgehend „virenresistent“

Auch in den Zahlen der 3U HOLDING AG für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020 mit dem bislang in Europa am stärksten von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffenen zweiten Quartal hat die Corona-Krise kaum Spuren hinterlassen. Vielmehr hat der Konzern eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er mit seinen diversifizierten Geschäftsmodellen mit Fokus auf den drei Megatrends Cloud Computing, Erneuerbare Energien und Onlinehandel sehr gut positioniert ist, um die aktuelle Krise ohne nennenswerte Blessuren meistern zu können.

Dabei vermittelt das aktuell vorgelegte Zahlenwerk ein gutes Bild der operativen Geschäftsentwicklung, da sowohl im ersten Halbjahr 2020 als auch im Vergleichszeitraum keine größeren Effekte aus - einen festen Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells bildenden - Transaktionen im Immobilien- und Beteiligungsbereich angefallen sind. Auf dieser Basis konnte 3U ein kräftiges Erlös- und Ergebniswachstum vermelden, das umsatzseitig von allen drei Segmenten getragen wurde.

Auf der Ertragsseite entwickelten sich die Segmente ITK und EE ebenfalls sehr erfreulich, wobei letzteres maßgeblich von der Erstkonsolidierung des Windparks Roge profitierte. Lediglich im Segment SHK ist die Ergebnissituation nach wie vor unbefriedigend. Neben einer Erhöhung des Sortimentsanteils margenstarker Eigenmarken sollen hier vor allem die implementierten Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain die Profitabilität sukzessive steigern.

Einen maßgeblichen Beitrag hierzu soll der für Mitte des ersten Halbjahres 2021 geplante Umzug des Logistikcenters von Montabaur in den Raum Koblenz bilden. Hier errichtet 3U derzeit für rund 10 Mio. Euro ein neues Distributionszentrum, der symbolische erste Spatenstich erfolgte am vergangenen Donnerstag, die Baufertigstellung ist bereits für Ende März 2021 geplant.

Bilanziell ist der Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 57,6 Prozent, einer Netto-Cash-Position von 0,4 Mio. Euro sowie einer Barliquidität von 17,4 Mio. Euro zuzüglich eines als kurzfristige Geldanlage aufgebauten Goldbestands im Wert von rund 3 Mio. Euro unverändert sehr solide aufgestellt. Bei Ansatz unserer Schätzungen könnte die Dividendenrendite der 3U-Aktie von ordentlichen 2,3 Prozent für 2020 auf knapp 3 Prozent für 2021 steigen.

Da wie erörtert neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien fester Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells ist, die daraus resultierenden Effekte jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar sind, stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie unverändert auf die zuletzt in unserem Research vom 27. März 2020 ausführlich dargelegte Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab.

Hierbei haben wir auch die im zweiten Quartal erfolgte Umschichtung von rund 3 Mio. Euro Barliquidität in Goldbestände berücksichtigt, so dass sich per Saldo gegenüber unserem letzten Research vom 15. Mai 2020 keine nennenswerte Veränderung des von uns ermittelten Unternehmenswertes ergibt. Angesichts der anhaltenden bzw. momentan eher wieder zunehmenden Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen auf das Börsenumfeld behalten wir dabei auch den bisher vorgenommenen Sicherheitsabschlag von 10 Prozent auf den SOTP-Wert bei.

Auf dieser Basis bestätigen wir den von uns angesetzten fairen Wert der 3U-Aktie mit etwa 2,00 Euro und dementsprechend auch unser Kursziel von 2,00 Euro sowie unser Rating „Kaufen“.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21361.pdf

