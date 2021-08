Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902

Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.08.2021

Kursziel: 4,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 26.05.2021, vormals Verkaufen Analyst: Jens Nielsen

Ergebnisverdoppelung im ersten Halbjahr 2021

Bekanntlich bildet neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien einen festen Bestandteil des Geschäftsmodells der 3U HOLDING AG. In diesem Zusammenhang hatte der Konzern Ende letzten Jahres Bereiche veräußert, auf die zum ersten Halbjahr 2020 Erlöse von über 4 Mio. Euro entfielen. Erwartungsgemäß konnte dieses abgegebene Umsatzvolumen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 noch nicht durch das Wachstum der verbliebenen Aktivitäten kompensiert werden.

Zudem wurde die Entwicklung im strategisch wichtigsten Geschäftsfeld Cloud Computing im zweiten Quartal auch durch die Bindung von Managementkapazitäten im Zuge der M&A-Aktivitäten der weclapp SE gedämpft. Hier konnte jedoch nun im Juli mit der Vereinbarung zur Übernahme der ITscope GmbH ein wichtiger Erfolg vermeldet werden. Nach Umsetzung und zunehmender organisatorischer und technischer Integration der - noch nicht in den Unternehmens- und unseren Prognosen enthaltenen - Akquisition sehen wir hier für die Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial.

Darüber hinaus wurde der bislang aus Gründer und CEO Ertan Özdil sowie 3U-Vorstandssprecher und CFO Michael Schmidt bestehende weclapp-Vorstand jüngst durch CRO (Chief Revenue Officer) Arne Henne verstärkt. Dieser will das nationale und internationale Wachstum bei weclapp weiter vorantreiben. Hierfür bringt er langjährige Erfahrungen im Online-Marketing und Vertrieb innovativer Technologien unter anderem in Führungspositionen bei Facebook sowie der im Bereich des KI-gestützten Online-Marketings tätigen US-amerikanischen Yext, Inc. mit.

Im zweiten wichtigen Geschäftsfeld, dem Onlinehandel der Selfio GmbH, steht den im Rahmen des Logistikumzugs und der weiteren Maßnahmen zur Ertragsverbesserung erzielten Profitabilitätssteigerungen seit dem zweiten Quartal die schwierige Lage auf der Beschaffungsseite in der Baubranche entgegen. Hier geht 3U aber davon aus, dass sich die Situation sukzessive wieder normalisieren wird. Zudem ermöglichen die im neuen Distributionszentrum in Koblenz vorhandenen Kapazitäten nun eine größere Lagerhaltung und damit eine Verbesserung der eigenen Lieferfähigkeit, um die ungebrochen starke Nachfrage bedienen zu können.

Zwar ist die Entwicklung im dritten Geschäftsfeld Erneuerbare Energien vor allem witterungsabhängig und damit naturgemäß nur sehr begrenzt beeinflussbar. Gleichwohl liefert der Bereich - wenn auch insbesondere veräußerungsbedingt aktuell auf deutlich verringertem Niveau - weiterhin einen positiven Ergebnisbeitrag.

Insgesamt sehen wir die 3U HOLDING AG daher mit ihren diversifizierten, auf die drei Megatrends Cloud Computing, Erneuerbare Energien und Onlinehandel ausgerichteten Geschäftsmodellen unverändert gut positioniert, um auch zukünftig nachhaltig Wachstum und Wertsteigerungen generieren zu können. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 60 Prozent, einem Goldbestand im Wert von rund 3 Mio. Euro, einer Barliquidität von fast 26 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von nahezu 9 Mio. Euro zum Halbjahresende bilanziell sehr komfortabel aufgestellt.

Bei Ansatz unseres leicht auf 4,00 Euro erhöhten Kursziels weist der 3U-Anteilsschein aktuell ein Upside-Potenzial von mehr als 19 Prozent auf. Daher bekräftigen wir unser „Kaufen“-Rating. Zudem bietet das Papier auf Basis unserer Schätzungen derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 Prozent.

Neue Impulse für den seit Anfang April im Bereich zwischen rund 3,20 und 3,45 Euro pendelnden Aktienkurs könnten sich dabei auch aus einer nach Vollzug der ITscope-Übernahme unseres Erachtens sehr wahrscheinlichen Anpassung der Unternehmensprognose, potenziellen weiteren Akquisitionen im Bereich Cloud Computing sowie perspektivisch auch dem geplanten weclapp-IPO ergeben.

