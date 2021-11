Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH)

Über 50-prozentiger Ergebnisanstieg im Neunmonatszeitraum 2021

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 blieb die operative Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG etwas hinter unseren Erwartungen zurück. Während sich dabei das Cloud Computing der weclapp SE mit einem Wachstum von fast 50 Prozent weiterhin sehr dynamisch entwickelte, leidet der von der Selfio GmbH betriebene Onlinehandel mit Haustechnikprodukten momentan unter den weltweiten Verwerfungen auf der Beschaffungsseite. Zudem fiel der Windertrag geringer als angenommen aus.

Unabhängig von diesen temporären Beeinträchtigungen erachten wir den 3U-Konzern mit seinen auf die Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien fokussierten Geschäftsmodellen, ergänzt durch den An- und Verkauf von Beteiligungen und Immobilien einschließlich Wind- und Solarparks, aber nach wie vor als zukunftsträchtig positioniert. Im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien ist die Entwicklung zwar vor allem witterungsabhängig und damit naturgemäß nur sehr begrenzt steuerbar. Der Bereich erwirtschaftet jedoch bei positiven Ergebnissen konstant hohe Cashflows.

Im strategisch relevanten Geschäftsfeld Onlinehandel (Selfio) im Segment SHK werden die Erfolge aus den implementierten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung derzeit durch die branchenbedingt schwierige Lage auf der Lieferantenseite konterkariert. Unter Berücksichtigung der herausfordernden Situation hat sich der Bereich jedoch - auch aufgrund der Weitergabe der teils massiv gestiegenen Einkaufspreise - noch vergleichsweise gut geschlagen.

Positiv wirkten sich dabei auch die deutlich erhöhten Lagerkapazitäten des seit Mai genutzten neuen Distributionszentrums in Koblenz aus. Hier wurde nun im dritten Quartal eine Photovoltaik-Anlage installiert, mittels derer bis zu 60 Prozent des Stromverbrauchs vor Ort abgedeckt und damit auch jährlich gut 130 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden können. Die Investition in Höhe von 0,25 Mio. Euro soll sich innerhalb von etwa sieben Jahren amortisieren. Nach einer erwarteten sukzessiven Normalisierung der Lage an der Beschaffungsfront geht der 3U-Vorstand davon aus, dass die Selfio GmbH mittelfristig deutlich von dem prognostizierten hohen Wachstum im Bereich des SHK-Onlinegeschäfts profitieren und zu einer führenden, profitablen Handelsplattform ausgebaut werden kann.

In dem strategisch wichtigsten Geschäftsfeld Cloud Computing (weclapp) im Segment ITK drücken Aufwendungen im Zusammenhang mit den weiteren Wachstumsplänen vorübergehend auf die Marge. Dies betrifft zum einen den fortschreitenden Ausbau des Mitarbeiterstamms infolge der dynamischen Geschäftsentwicklung, zum anderen M&A-Aktivitäten und IPO-Vorbereitungen bei der weclapp. Dabei konnten nun mit ITscope und FinanzGeek bereits zwei Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen werden, mittels derer die Angebotspalette verbreitert und so zusätzliches Wachstumspotenzial erschlossen wird.

Die Vorbereitungen des angedachten Börsengangs der weclapp SE schreiten offensichtlich ebenfalls voran. So wurde der weclapp-Vorstand jüngst auch mit Blick auf die Anforderungen des Kapitalmarktes neu ausgerichtet. Das in der ersten Hälfte des kommenden Jahres 2022 mögliche IPO sollte den finanziellen Spielraum der weclapp vor allem für weiteres anorganisches Wachstum massiv erhöhen. Gleichzeitig dürfte damit auch für 3U ein signifikanter Mittelzufluss verbunden sein, der dort dann wieder für neue aussichtsreiche Investments zur Verfügung steht. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass mit einem weclapp-Börsengang eine unter Umständen deutliche Wertaufdeckung auf Ebene der 3U HOLDING AG verbunden sein wird.

Zudem bleibt der 3U-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 57 Prozent, einer Barliquidität von gut 10 Mio. Euro und einem Goldbestand im Wert von rund 3 Mio. Euro zum Ende des Neunmonatszeitraums auch bilanziell weiterhin gut aufgestellt. Insgesamt stufen wir die Aktie der 3U HOLDING AG daher bei einem auf 4,50 Euro erhöhten Kursziel derzeit als solide Halteposition mit perspektivischem weiteren Upside-Potenzial ein.

