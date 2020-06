Original-Research: ABO Invest (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

^

Original-Research: ABO Invest - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest

Unternehmen: ABO InvestISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 02.06.2020 Kursziel: 2,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 01.10.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20.

Zusammenfassung: ABO Invest hat ihren Jahresbericht veröffentlicht. Die dort berichteten Zahlen entsprechen den vorläufigen. Mit EUR33,1 Mio. hat das Unternehmen einen Rekordumsatz verbucht. EBITDA und EBIT lagen leicht über den Vorjahreswerten. Das Vorsteuerergebnis stieg deutlich von EUR0,1 Mio. auf EUR1,0 Mio. Der Dividendenvorschlag von EUR0,02 je Aktie entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. ABO Invest prognostiziert für das Bestandsportfolio unter der Annahme eines durchschnittlichen Windjahres einen Umsatz von EUR34,6 Mio. und ein Vorsteuerergebnis von EUR2,2 Mio. Das Geschäftsmodell von ABO Invest ist weitgehend pandemie- und rezessionsresistent, da die Einnahmen aus dem Stromverkauf über langfristig fixierte Einspeisevergütungen abgesichert sind. Wir haben unsere Schätzungen überarbeitet und das DCF-Modell aktualisiert. Das Kursziel lautet weiterhin EUR2,20, und die Empfehlung bleibt bei Hinzufügen.

Abstract: ABO Invest has published its Annual Report. The final figures matched the preliminary numbers. The company posted record sales of EUR33.1m. EBITDA and EBIT were slightly up on the prior year figures. The pre-tax result rose

significantly from EUR0.1m to EUR1.0m. The proposed dividend of EUR0.02 per share

is double the previous year's figure. Assuming an average wind year, ABO Invest forecasts sales of EUR34.6m and earnings before taxes (EBT) of EUR2.2m for the existing portfolio. ABO Invest's business model is largely pandemic- and recession-resistant, as revenue from the sale of electricity is secured by long-term feed-in tariffs. We have revised our estimates and updated the DCF model. We maintain our Add recommendation and EUR2.20 price target.

