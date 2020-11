Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 26.11.2020

Kursziel: 54 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 30,50 auf EUR 54,00.

Zusammenfassung:

Die ABO Wind AG hat über eine Kapitalerhöhung mehr als €16 Mio. eingeworben. Die Bilanzstärkung schafft die Grundlage dafür, auch große Windparks und Solaranlagen selbst zu errichten. Im Oktober hatte das Unternehmen bereits angekündigt, für denselben Zweck ab dem ersten Quartal 2021 eine Anleihe im Volumen von €30 Mio. mit der Option der Erhöhung auf €50 Mio. zu begeben. Damit plant ABO Wind, ihre Wachstumsstrategie deutlich zu forcieren. Angesichts einer Projektpipeline von mehr als 12.000 MW sehen wir dafür umfangreiche Möglichkeiten. Nach dem RWE/Nordex Projektpipelinedeal (2,7 GW europäische Projekte überwiegend im Windbereich für ca. €400 Mio.) erfahren Projektpipelines gegenwärtig eine deutliche Aufwertung. Angesichts des Ziels der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen und bis 2030 die Treibhausgas-emissionen gegenüber 1990 um 55% zu reduzieren, sehen wir weiterhin großes Wachstumspotenzial für Wind und Solar. Wir gehen davon aus, dass die zunehmende Elektromobilität und die breite Etablierung von grünem Wasserstoff als Energiequelle die Stromnachfrage deutlich steigern wird. Gleichzeitig steigt Deutschland aus der Atom- (bis Ende 2022) und Kohlestromproduktion (bis 2038) aus. Goldene Zeiten für Entwickler von Grünstromprojekten wie ABO Wind, die gegenwärtig am 'sweet spot' der Wertschöpfungskette sitzen. Sie verfügen über zwei knappe Güter: 1) eine Vielzahl von in Entwicklung befindlichen Projekten und 2) die sehr gesuchte Projektentwicklungskompetenz von der Flächenauswahl bis zur schlüsselfertigen Errichtung. Diese Kompetenz beinhaltet heute ein komplexes Zusammenspiel sehr verschiedener Fähigkeiten, um die oft mehrjährigen und hindernisreichen Genehmigungsverfahren erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Wir erhöhen unsere mittelfristigen Schätzungen deutlich. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €54,00 (bisher: €30,50). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 30.50 to EUR 54.00.

Abstract:

ABO Wind AG has raised more than €16m through a capital increase. The strengthening of the balance sheet creates the basis for building large wind parks and solar systems independently. In October, for the same purpose, the company announced that it would issue a bond with a volume of €30m with the option of increasing it to €50m from the first quarter of 2021. ABO Wind is thus planning to significantly accelerate its growth. Given a project pipeline of more than 12,000 MW, we see huge opportunities for this. After the RWE/Nordex project pipeline deal (2.7 GW European projects mainly in the wind sector for around €400m), project pipelines are currently experiencing a significant valuation upgrade. Given the EU's goal of achieving climate neutrality by 2050 and reducing greenhouse gas emissions by 2030 by 55% compared to 1990 levels, we continue to see high growth potential for wind and solar. We assume that increasing e-mobility and the widespread establishment of green hydrogen as an energy source will significantly increase electricity demand. At the same time, Germany will phase out nuclear (by the end of 2022) and coal-fired power production (by 2038). In our view, this is a golden age for developers of green power projects such as ABO Wind, which are currently at the 'sweet spot' of the value chain. They have two valuable advantages at their disposal: 1) a large number of projects under development and 2) much sought-after project development expertise ranging from the selection of sites to turnkey construction. Today, this skill set includes the complex interplay of very different skills in order to successfully bring what are typically multi-year and obstacle-strewn approval procedures to a conclusion. We have raised our medium-term estimates significantly. An updated DCF model yields a new price target of €54.00 (previously: €30.50). We confirm our Buy recommendation.

