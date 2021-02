Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.02.2021

Kursziel: 55 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 54,00 auf EUR 55,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat nach vorläufigen Zahlen den Nettogewinn im Jahr 2020 um 12% J/J auf €13,1 Mio. gesteigert und damit trotz vielfältiger Herausforderungen für das internationale Projektgeschäft durch die Pandemie ein hervorragendes Ergebnis erzielt, das unserer Prognose entsprach. Angesichts der weltweit sich verstärkenden Anstrengungen, dem Klimawandel zu begegnen, sehen wir ein goldenes Jahrzehnt für die erneuerbaren Energien voraus. Wir gehen davon aus, dass die Elektrifizierung der Mobilität und die Wasserstoffstrategien vieler Länder den Bedarf an Grünstrom in den nächsten Jahren deutlich erhöhen werden. Mit einer Projektpipeline von über 12 GW und einer Eigenkapitalquote von 56% sehen wir ABO Wind sehr gut gerüstet, um in den nächsten Jahren weiter kräftig zu wachsen. Wir erhöhen unser Kursziel leicht auf €55 (bisher: €54) und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 54.00 to EUR 55.00.

Abstract:

According to preliminary figures, ABO Wind increased its 2020 net profit by 12% y/y to €13.1m and thus achieved an excellent result in line with our forecast, despite the various challenges for the international project business due to the pandemic. With increasing global efforts to address climate change, we see the 2020s as a golden decade for renewable energies. We assume that the electrification of mobility and the hydrogen strategies of many countries will significantly increase the demand for green power in the coming years. With a project pipeline of over 12 GW and an equity ratio of 56%, we see ABO Wind as very well equipped to continue growing strongly over the next few years. We raise our price target slightly to €55 (previously: €54) and confirm our Buy recommendation.

