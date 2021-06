Original-Research: ad pepper media Int. N.V. (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media Int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media Int. N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.06.2021

Kursziel: 8,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Regulatorischer Wandel in der Online-Marketing-Branche dürfte keine negativen Folgen für ad pepper haben

Vergangene Woche hat Google angekündigt, dass der Werbegigant die schrittweise Abschaffung von 3rd-Party-Cookies um ein Jahr auf 2023 verschiebt. Ziel der Maßnahme ist ein erhöhter Schutz der Privatsphäre von Nutzern, was jedoch mit spürbaren Folgen für Werbetreibende einhergehen dürfte. Da nun mehr Zeit für die Implementierung alternativer Technologien besteht, führte die Meldung zu Kurssprüngen bei einigen börsennotierten Ad-Tech-Unternehmen (u.a. The Trade Desk +17%, PubMatic +13%, Criteo +12%). Auch die Aktie von ad pepper reagierte mit einem kleinen Intraday-Sprung von rund +4%. Die Bedeutung der jüngsten Entwicklung im Online-Werbemarkt für ad pepper haben wir mit dem Vorstand besprochen und nachfolgend zusammengefasst.

Bewegung im globalen Ad-Tech-Markt: In den letzten Jahren zeigte sich das regulatorische Umfeld im globalen Ad-Tech-Markt z.B. durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die ePrivacy-Richtlinie der EU (ePR), den California Consumer Privacy Act (CCPA) oder die iOS 14-Änderungen sehr dynamisch. Schwerwiegende Auswirkungen resultierten daraus jedoch auf keinen der drei Geschäftsbereiche von ad pepper. Die Segmente ad pepper media und ad agents hatten als Full-Service-Agenturen primär eine beratende Funktion für ihre Kunden und keinerlei operative Einbußen durch z.B. nachhaltig reduzierte Budgets. Das Affiliate-Netzwerk Webgains, dass selbst als Schnittstelle mit externen Daten arbeitet, musste die Änderungen im Rahmen der in 2016 in Kraft getretenen DSGVO in die eigenen Strukturen implementieren. Im Jahr 2018 wurde zudem ein neues Tracking-Tool eingeführt, das ausschließlich auf 1st-Party-Cookies fußt. Diesbezüglich fand auch eine intensive Zusammenarbeit mit den Advertisern statt, um alle neuen Standards einzuhalten. Nicht zuletzt wurden im Jahr darauf sogar alle Partnerprogramme, die den neuen DSGVO-konformen Code nicht implementiert hatten, von der Plattform suspendiert. ad pepper hat hinsichtlich der DSGVO sowie der Erweiterung in Form der bevorstehenden ePrivacy- Verordnung u.E. somit frühzeitig in die richtigen Stellen der Plattform investiert, um operativ keine Beeinträchtigungen zu spüren. Durch die Umstellung auf ausschließlich 1st-Party- Cookies sehen wir bei Webgains daher auch keinerlei operative Risiken durch die Abschaffung von 3rd-Party-Cookies, wie sie Google nun für 2023 ankündigte.

Ausblick auf Q2: Ende Juli rechnen wir seitens ad pepper mit vorläufigen Q2-Zahlen, die u.E. nicht zuletzt aufgrund des guten Marktumfelds im E-Commerce gut ausfallen sollten. Konkret erwarten wir ein Netto-Umsatzwachstum von +10,1% auf 6,7 Mio. Euro, das aus den Segmenten Webgains (MONe: +17,0%) und ad agents (MONe: +14,0%) resultieren dürfte. Einzig das Segment ad pepper media könnte aufgrund des zurückhaltenden Buchungsverhaltens eines Großkunden in Q2 noch schwächeln (MONe: -11,0%).

Fazit: Das regulatorische Umfeld im Ad-Tech-Markt ist weiterhin geprägt von diversen Änderungen, die u.E. jedoch keinen direkten Einfluss auf die operative Entwicklung von ad pepper haben. Wir sind somit unverändert überzeugt von der Equity Story und betrachten das aktuelle Kursniveau für langfristig orientierte Investoren als attraktive Kaufgelegenheit.

