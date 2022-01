Original-Research: ad pepper media int. N.V. (von Montega AG)

Original-Research: ad pepper media int. N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media int. N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.01.2022

Kursziel: 7,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Investment Case bleibt trotz temporärer Schwäche intakt

ad pepper hat vorgestern Abend auf Basis erster vorläufiger Umsatzzahlen die Jahresziele nach unten revidiert und dies - neben der bereits bekannten schwachen Entwicklung im Segment ad pepper media - vor allem mit einem enttäuschenden Verlauf beim Affiliate-Netzwerk Webgains begründet. Einzig die Performance Marketing-Agentur ad agents scheint auch in Q4/21 erneut zweistellig gewachsen zu sein (MONe: +12,5% yoy).

Erlösentwicklung in Q4 rund 1,0 Mio. Euro niedriger als avisiert: Mitte Oktober veröffentlichte ad pepper eine Umsatz-Guidance für Q4/21, die ein Erlösniveau von rund 8,0 Mio. Euro in Aussicht stellte. Nun passte der Vorstand diese Zielmarke auf nur noch ca. 7,0 Mio. Euro an (FY 2021: 27,4 Mio. Euro). Wir waren ursprünglich von 8,2 Mio. Euro ausgegangen (FY 2021e: 28,6 Mio. Euro) und hatten angenommen, dass es ad pepper durch die stark diversifizierte Kundebasis gelingt, ein schwächeres Wachstum einzelner Kunden kompensieren bzw. durch die Anbindung neuer Kunden sogar überkompensieren zu können. Letztlich scheint genau dies jedoch nicht eingetreten zu sein, sodass insbesondere das Affiliate-Netzwerk Webgains eine enttäuschende Entwicklung im wichtigen Schlussquartal erzielte. Zurückzuführen ist dies nach Rücksprache mit dem Management sowohl auf im Vorjahresvergleich schwächere Wachstumsraten im E-Commerce (Lockdown in Q4/20 vs. kein Lockdown in Q4/21) als auch auf die Störungen in den globalen Lieferketten. Konkrete (vorläufige) Finanzkennzahlen wird ad pepper Anfang Februar veröffentlichen und damit auch genauere Informationen zur Entwicklung der drei Segmente bekanntgeben.

EBITDA durch höhere Wachstumsinvestitionen stärker belastet als erwartet: Auf Ergebnisebene hatte das Unternehmen zuvor keine Jahresziele kommuniziert. Für Q4 stellt ad pepper nun ein überraschend schwaches EBITDA in der Bandbreite von 0,6 bis 0,8 Mio. Euro in Aussicht (Vj.: 2,3 Mio. Euro; MONe: 3,4 Mio. Euro). Auf Gesamtjahressicht dürfte das Unternehmen ein EBITDA zwischen 4,2 und 4,4 Mio. Euro erreichen (Vj.: 6,6 Mio. Euro). Als Grund für den überproportionalen Ergebnisrückgang nannte der CEO neben dem Erlösrückgang auch stärkere Wachstumsinvestitionen. Die betrifft u.E. vor allem zusätzliches Personal für die Segmente ad agents sowie insbesondere Webgains. Bei Letzterem scheint beispielsweise die Expansion in die Benelux- und Nordischen-Länder sowie Osteuropa in den nächsten Monaten intensiviert zu werden.

Strukturelle Wachstumstreiber trotz temporärer Schwäche vollständig intakt: Wenngleich die Gewinnwarnung das Sentiment kurzfristig eintrübt, bleibt der Investment Case mit seinen strukturellen Wachstumstreibern (primär die sukzessive Verlagerung von Werbeumsätzen aus klassischen Kanälen ins Internet) u.E. vollständig intakt. In unserem Bewertungsmodell haben wir nun sowohl die Guidanceanpassung für 2021 als auch erhöhte Wachstumsinvestitionen (OPEX) ab 2022 berücksichtigt.

Fazit: Die Equity Story von ad pepper ist für uns aufgrund der hohen Unternehmensqualität sowie der u.E. nur temporären Schwäche nach wie vor attraktiv. Wir bestätigen daher mit angepasstem Kursziel von 7,30 Euro (zuvor: 8,10 Euro) unsere Kaufempfehlung.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23262.pdf

