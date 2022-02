Original-Research: ad pepper media Int. N.V. (von Montega AG)

Original-Research: ad pepper media Int. N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media Int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media Int. N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.02.2022

Kursziel: 6,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Feedback Montega CONNECT: Marktumfeld ist unverändert gut

Wir haben gestern mit dem CEO von ad pepper einen virtuellen Round Table durchgeführt und darin sowohl über die jüngst publizierten vorläufigen Zahlen für FY 2021 als auch die aktuellen Entwicklungen im Werbemarkt gesprochen.

Die Ende vergangener Woche veröffentlichten vorläufigen Zahlen haben weitestgehend den Mitte Januar per Ad-hoc-Meldung kommunizierten Eckwerten entsprochen. Neu hingegen sind die Finanzkennzahlen auf Segmentebene. Wie bereits qualitativ angedeutet fiel die Erlösentwicklung in Q4 sowohl bei ad pepper media (-11,9% yoy; 2021: -26,1% yoy) als auch bei Webgains (-7,3% yoy; 2021: +17,6% yoy) schwächer aus und konnte nicht vom geringen Wachstum bei ad agents (+1,9% yoy; 2021: +15,6% yoy) aufgefangen werden. Zurückzuführen ist der Rückgang bei ad pepper media auf den in Q4/21 letztmalig sichtbaren Verlust eines Großkunden im Vorjahr. Webgains hingegen gelang es aufgrund von im Vorjahresvergleich schwächeren Wachstumsraten im E-Commerce nicht, die starke Basis aus Q4/20 zu schlagen.

Das EBITDA ging in Q4/21 auf 0,8 Mio. Euro deutlich zurück (Vj.: 2,2 Mio. Euro). Hintergrund davon sind erhöhte Investitionen in Personal (Personalaufbau Webgains: +15% yoy; ad agents: +8% yoy), neue Standorte (Niederlande) sowie Technologien (iLocal, adCreator). Die liquiden Mittel sind durch das Aktienrückkaufprogramm leicht auf 23,8 Mio. Euro gesunken (31.12.2020: 25,3 Mio. Euro). Die EK-Quote liegt mit 43,3% auf einem unverändert sehr komfortablen Niveau.

Trotz dieses leichten Dämpfers im Jahresschlussquartal bewerten wir die operative Entwicklung von Webgains und ad agents mit Blick auf das durchschnittliche jährliche Wachstum zwischen 2019 und 2021 (22,6% bzw. 17,2%) als sehr erfreulich. Auf Gruppenebene zeigt sich ein sehr ähnliches Bild. Nach einem Erlösanstieg von 17,6% in 2020 wirkt das Wachstum i.H.v. 7,6% im abgeschlossenen Geschäftsjahr eher mäßig. Die CAGR 2019-21 beträgt jedoch mit rund 12,6% mehr als in den Jahren vor 2019 und auch mehr als von uns für die kommenden Jahre erwartet (CAGR 2021-24: 11,2%).

Für ein weiterhin gutes Marktumfeld sprechen auch die jüngst veröffentlichten Wachstumsprognosen von z.B. eMarketer oder Dentsu. Letztere rechnen in 2022 mit einer Steigerung der weltweiten Werbeausgaben von 9,2%. eMarketer geht von einem globalen Wachstum im E-Commerce von 12,2% in 2022 bzw. einer CAGR 2022-25 von 10,1% aus. Da ad pepper u.E. ein klarer Profiteur dieses strukturellen Wachstums ist, haben wir unsere Erlösprognosen weitestgehend unverändert gelassen. Aufgrund der erhöhten Investitionen reduzieren wir unsere Ergebniserwartungen jedoch, rechnen allerdings immer noch mit einer deutlich überproportionalen Profitabilitätsverbesserung.

Fazit: Da ad pepper auch in 2022 von steigenden (digitalen) Werbeausgaben sowie weiterem Wachstum im Onlinehandel profitieren dürfte, betrachten wir den Investment Case als unverändert intakt. Nach Anpassung unserer kurz- und mittelfristigen Ergebnisschätzungen ergibt sich ein neues Kursziel von 6,90 Euro. Wir bestätigen die Kaufempfehlung.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

