Original-Research: ad pepper media int. N.V. (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: ad pepper media int. N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media int. N.V.ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Studie Empfehlung: Kaufen seit: 23.06.2020 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Sentiment der 'Stay-at-home'-Aktie dürfte sich mit H1-Zahlen spürbar verbessern - Wiederaufnahme der Coverage

ad pepper hat im Rahmen der Q1-Berichterstattung Ende April neben erfreulichen operativen Kennzahlen auch einen vielversprechenden Ausblick auf das zweite Quartal bekannt gegeben, der u.E. vom Kapitalmarkt bisher jedoch nicht entsprechend wahrgenommen worden ist (3M rel. zum CDAX -8,1%).

Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Performance-Marketing in Europa dürfte ad pepper in den nächsten Quartalen deutlich von einer Beschleunigung des Digitalisierungstrends mit einer damit einhergehenden Werbebudgetverschiebung in Richtung Online-Marketing profitieren. Klassische Medien wie TV, Radio und Print werden u.E. mit zunehmender Internetnutzung weiter an Bedeutung verlieren. Darüber hinaus sollte der strukturelle Wandel hin zur Verlagerung stationärer Einkäufe ins Internet mit spürbar steigenden Ausgaben für digitale Werbung (CAGR18-23e: 12,4%) einhergehen.

Neue Impulse für die Aktie erwarten wir dabei schon im Zuge der voraussichtlich Mitte Juli erscheinenden vorläufigen Q2-Zahlen. Wir gehen davon aus, dass insbesondere das Affiliate-Netzwerk Webgains mit einer starken operativen Entwicklung im zweiten Quartal Überraschungspotenzial birgt. Hintergrund dessen sind steigende Werbebudgets von Unternehmen aus der sogenannten 'Stay-at-home-Economy' (u.a. Sport, Freizeit & Hobbies, Home & Garden sowie Toys & Games), die rückläufige Werbeausgaben anderer Endkunden (u.a. Travel, Hotel und Transportation) deutlich überkompensieren dürften.

Diese Entwicklung war laut Unternehmen bereits im März erkennbar und sollte u.E. bei Webgains zu einer Wachstumsbeschleunigung in Q2/20 geführt haben. Konkret rechnen wir mit einem Erlöswachstum in 2020 auf Konzernebene von 12,1% yoy auf 24,4 Mio. Euro. Aufgrund der Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells bei Webgains dürfte daraus ein überproportionaler Ergebnisanstieg auf ein EBITDA i.H.v. 4,6 Mio. Euro (+30,2% yoy) resultieren. Weiteren Rückenwind sollte ad pepper auch in H2/20 durch die nach wie vor bestehenden COVID-19-Einschränkungen im stationären Handel sowie die zahlreichen Endkundenaktionen (Singles Day, Black Friday, Cyber Monday) und das Weihnachtsgeschäft mit in der Regel besonders hohen E-Commerce-Volumina spüren. Insgesamt ist ad pepper für uns daher ein klarer Profiteur der 'Corona-Krise'.

Trotz dieser aussichtsreichen Perspektiven wird ad pepper auf dem aktuellen Kursniveau mit einer finanzschuldenfreien Bilanz und rund 20 Mio. Euro an Liquiden Mittel nur mit einem EV von 44,3 Mio. Euro bewertet. Ein EV/EBITDA-Multiple von 7,4x für 2021 halten wir jedoch für deutlich zu gering, sodass wir Investoren einen Einstieg bzw. Ausbau der Position noch vor dem positiven Newsflow der Q2-Zahlen empfehlen.

Fazit: ad pepper ist sehr gut in das Krisenjahr 2020 gestartet und dürfte das Wachstumstempo im Jahresverlauf auf hohem Niveau halten können. Aufgrund des durch die diesjährigen Ereignisse u.E. beschleunigten strukturellen Wandels im Werbemarkt sollte dies kein temporärer Effekt bleiben. Wir nehmen die Aktie daher mit einem DCF-basierten Kursziel von 4,70 Euro und dem Rating 'Kaufen' wieder in die Coverage auf.

