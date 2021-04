Original-Research: ad pepper media int. N.V. (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: ad pepper media int. N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media int. N.V.ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2021 Kursziel: 8,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Überzeugender Jahresauftakt von ad pepper

ad pepper hat gestern erfreuliche vorläufige Q1-Zahlen berichtet, die unsere Erwartungen weitestgehend erfüllt haben.

[Tabelle]

Im ersten Quartal erzielte ad pepper auf Gruppenebene einen Bruttoumsatz i.H.v. 28,1 Mio. Euro (+29,8% yoy; MONe: 27,5 Mio. Euro) sowie Nettoerlöse von 6,9 Mio. Euro (+17,9% yoy; MONe: 7,0 Mio. Euro). Auf Segmentebene entwickelte sich insbesondere das Affiliate-Netzwerk Webgains sehr positiv. Hier stiegen die Erlöse mit 41,0% yoy auf 3,9 Mio. Euro und damit stärker als von uns erwartet (MONe: 3,6 Mio. Euro). Zurückzuführen ist diese Entwicklung u.E. auf die nach wie vor bestehenden Beschränkungen im stationären Handel, wodurch das Affiliate-Marketing auch in Q1 stark nachgefragt wurde. Ebenfalls erfreulich fiel das Wachstum der Full-Service-Agentur ad agents aus, die den Umsatz mit +14,5% yoy auf 1,8 Mio. Euro steigerte (MONe: 1,8 Mio. Euro). Positiv hervorzuheben ist hier der nach Unternehmensangaben erfreuliche Start der neuen Niederlassung in der Schweiz. Schwächer als von uns erwartet schnitt mit deutlich rückläufigen Erlöse von -20,1% yoy auf 1,2 Mio. Euro (MONe: 1,6 Mio. Euro) ad pepper media ab. Hintergrund dessen ist ein zurückhaltendes Buchungsverhalten eines Großkunden in Deutschland.

Auf Ergebnisebene erzielte die Gruppe mit einem EBITDA i.H.v. 1,3 Mio. Euro (+16,6% yoy) ein neues Rekordergebnis für ein erstes Quartal. Da wir von einer besseren Entwicklung im Segment ad pepper media ausgegangen waren, hatten wir allerdings mit einem noch höheren EBITDA von 1,6 Mio. Euro gerechnet. Das schwächere Abschneiden im Segment ad pepper media dürfte u.E. jedoch nur ein temporärer Effekt sein, sodass auch hier ab H2/21 wieder Zuwächse erreicht werden sollten. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Prognosen für dieses Segment jedoch leicht reduziert (Umsatz 2021e: 5,4 Mio. Euro vs. zuvor 5,8 Mio. Euro). Für die Bereiche ad agents und Webgains dürfte das Marktumfeld nach wie vor sehr gut sein, sodass wir hier mit einer erfreulichen operativen Entwicklung rechnen und unsere Erwartungen unverändert lassen (Umsatz 2021e ad agents: 8,0 Mio. Euro; Webgains: 15,7 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2021 hat der Vorstand bisher nur eine qualitative Guidance kommuniziert ('zweistelliges Wachstum'). Wir gehen von einer Konkretisierung der Jahresziele im Rahmen der Veröffentlichung des Q1-Berichts am 21. Mai aus.

Fazit: ad pepper ist gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet und dürfte auch in den nächsten Quartalen trotz einer deutlich stärkeren Vergleichsbasis vom positiven E-Commerce-Umfeld profitieren. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 8,20 Euro.

