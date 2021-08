Original-Research: ad pepper media Int. N.V. (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: ad pepper media Int. N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media Int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media Int. N.V.ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.08.2021 Kursziel: 8,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Kurz- und mittelfristige Perspektiven unverändert positiv

ad pepper hat heute den Q2-Bericht veröffentlicht und damit die bereits Mitte Juli vorgelegten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt (vgl. Comment vom 16.07.2021). Unsere positive Sicht auf die strukturellen Wachstumstreiber wird zudem kurzfristig durch die Geldflut im Venture Capital-Umfeld (VC) sowie mittelfristig aufgrund der steigenden Bedeutung von Direct-2-Consumer-Vertriebskanälen (D2C) untermauert.

Geldflut im VC-Umfeld dürfte Werbeausgaben erhöhen: In den letzten sechs Monaten ist die Stimmung im deutschen VC-Markt deutlich gestiegen, wie u.a. das Investorenbarometer der KfW-Bank und des Branchenverbands BVK zeigt. Der Geschäftsklimaindikator ist trotz nach wie vor bestehender Corona-bedingter Unsicherheiten auf einen neuen Rekordstand geklettert. In Europa ist die Lage genauso positiv, was nicht zuletzt durch die signifikant gestiegenen VC-Gelder deutlich wird. So wurde in H1/21 mit 59 Mrd. US-Dollar fast dreimal so viel Geld im europäischen VC-Ökosystem investiert wie im Vorjahr (H1/20: 18,5 Mrd. USDollar). Da u.E. ein relevanter Teil der zusätzlichen Mittel der VC-finanzierten Unternehmen in digitales Marketing fließt, dürften neben den Platzhirschen Google und Facebook auch Unternehmen wie ad pepper profitieren. Insbesondere die Affiliate-Plattform Webgains sollte im Longtail (ca. 75% der Kunden) auch über solche Kunden verfügen und daher in H2/21 eine steigende Nachfrage spüren. Folglich halten wir bei Webgains im zweiten Halbjahr ein etwas stärkeres Wachstum von +19,2% yoy für realistisch (Q2: +15,9% yoy; Guidance

Q3: ca. +17% yoy).

Profiteur der steigenden Bedeutung von D2C-Vertriebskanälen: Neben den positiven (kurzfristigen) Effekten durch die u.E. erhöhten Werbeausgaben infolge der Geldflut im VCUmfeld rechnen wir mittelfristig mit einer steigenden Bedeutung der D2C-Vertriebskanäle. Zurückzuführen ist dies auf die mittlerweile hohe Marktmacht der Big-Tech-Unternehmen (Google und Co.) im internationalen Werbemarkt. Durch diese zunehmende Dominanz versuchen u.E. immer mehr Unternehmen, ihre Werbebotschaften auch über alternative Kanäle, wie das Affiliate-Marketing, an die Endkunden zu transportieren. Beleg dafür ist beispielsweise der in Q1 bekannt gewordene Vorstoß des Anbieters von E-Commerce- Software Shopify, der scheinbar ein eigenes Affiliate-Netzwerk aufbaut und mit der Social Media-Plattform TikTok direkt einen ersten sehr prominenten Partner hat. Wenngleich sich die Wettbewerbslandschaft durch solche Vorstöße etwas verschärfen könnte, halten wir Webgains als ein führendes europäisches Affiliate-Netzwerk mit mehr als 1.800 Werbetreibenden (Merchants) und 250.000 Affiliates für gut positioniert, um ebenfalls von der steigenden Bedeutung der D2C-Vertriebskanäle zu profitieren. In diesem Zusammenhang erachten wir auch ein Übernahmeangebot für ad pepper bzw. das Segment Webgains nach wie vor als ein realistisches Szenario.

Fazit: Für ad pepper sind die strukturellen Wachstumstreiber u.E. unverändert intakt. Der operative Newsflow sollte im zweiten Halbjahr erfreulich bleiben und der Aktie weiter Auftrieb geben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 8,10 Euro.

