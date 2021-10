Original-Research: ad pepper media Int. N.V. (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: ad pepper media Int. N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media Int. N.V.

Unternehmen: ad pepper media Int. N.V.ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.10.2021 Kursziel: 8,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

ad pepper erreicht in Q3 avisiertes zweistelliges Wachstum

ad pepper hat gestern nach Börsenschluss gute vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und darüber hinaus eine Guidance für das wichtige Jahresschlussquartal bekannt gegeben.

In Q3 erzielte ad pepper auf Gruppenebene ein Wachstum der Bruttoerlöse von +19,7% yoy auf 27,7 Mio. Euro. Wie im Rahmen der Q2-Zahlen prognostiziert, erreichte das Unternehmen Nettoerlöse i.H.v. 7,0 Mio. Euro (+16,5% yoy; MONe: 6,9 Mio. Euro). Mit Blick auf die Segmente zeigt sich erneut ein sehr gemischtes Bild. So verzeichnete das Affiliate-Netzwerk Webgains - insbesondere vor dem Hintergrund des Corona-geprägten starken Vorjahresvergleichsquartals - mit einem Wachstum von +32,7% yoy ein erneut dynamisches Wachstum (Q3/20: +32,2% yoy). Treiber dieser erfreulichen Entwicklung ist u.E. ein gutes E-Commerce-Umfeld. Mit einem Wachstum von +31,1% yoy auf Erlöse i.H.v. 2,2 Mio. Euro erzielte auch das Segment ad agents erneut ein deutlich zweistelliges Wachstum. Hier profitierte das Unternehmen u.a. vom erfolgreichen Cross-Selling bzw. Up-Selling. Einziger Wermutstropfen ist erneut der Bereich ad pepper media, der in Q3 mit einem Erlösrückgang von -43,3% yoy enttäuschte. Hier hat neben dem nach wie vor spürbaren Verlust eines Großkunden ein weiterer Kunde (Automotive) seine Budgets gekürzt.

Auf Ergebnisebene fiel das EBITDA der Gruppe in Q3 mit 1,2 Mio. Euro (Vj.: 1,5 Mio. Euro) angesichts der schwachen Entwicklung im Segment ad pepper media (0,1 Mio. Euro vs. 0,5 Mio. Euro im Vj.) spürbar niedriger aus. Die Bereiche Webgains und ad agents steigerten das EBITDA absolut betrachtet auf 1,1 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) bzw. 0,6 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro). Dabei erreichte ad agents trotz einiger Neueinstellungen eine leicht verbesserte EBITDA-Marge von 26,5% (Vj.: 26,1%). Webgains hingegen wies bei der Profitabilität aufgrund eines stärkeren Personalaufbaus mit 25,9% eine niedrigere Marge aus (Vj.: 29,3%).

Mit Blick auf das wichtige Jahresschlussquartal geht der Vorstand von einem Gruppenumsatz 'von bis zu 8,0 Mio. Euro' aus, was ein deutlich schwächeres Wachstum von nur noch +4,6% yoy impliziert. Hintergrund dieser vorsichtigen Guidance ist die aktuell geringe Visibilität des E-Commerce-Wachstums der nächsten Monate. Neben der Gretchenfrage, wie nachhaltig das starke Lockdown-bedingte E-Commerce-Wachstum im aktuellen durch Lockerungen geprägten Umfeld ausfällt, kommt derzeit erschwerend Gegenwind von Seiten der Logistik bzw. Beschaffung auf die Branche zu. So hat vergangene Woche z.B. der Online-Fashion-Händler Asos im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen nur noch ein Wachstum von 10 bis 15% in Aussicht gestellt (CAGR 2016-2021: +22,0%) und u.a. auf die industrieweit bestehenden Störungen der Lieferketten verwiesen. Wenngleich wir davon ausgehen, dass ad pepper durch die breit diversifizierte Kundenbasis ein schwächeres Wachstum einzelner Kunden kompensieren kann, haben wir unsere Prognosen aufgrund des Personalaufbaus insbesondere ergebnisseitig reduziert.

Fazit: Die Q3-Zahlen von ad agents und Webgains sind stark ausgefallen. Leider wird das Gesamtbild nach wie vor von der schwachen Entwicklung bei ad pepper media eingetrübt. Da wir dies jedoch für ein temporäres Problem halten, den Kern der Equity Story vielmehr bei Webgains und ad agents sehen und die strukturellen Wachstumstreiber des E-Commerce trotz kurzfristigem Gegenwind als intakt einstufen, bestätigen wir unser Rating und Kursziel.

