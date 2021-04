Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 07.04.2021 Kursziel: 8,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,60 auf EUR 8,30.

Zusammenfassung: ad pepper media International hat ihren Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen stimmen mit den vorläufigen überein. Im Jahr 2020 wurde der Digitalisierungstrend durch die Pandemie verstärkt, da viele Händler ihr Offline-Geschäft monatelang schließen mussten. Mehr Online-Shopping bedeutet mehr digitale Werbung. Als reines digitales Performance-Marketing-Unternehmen hat ad pepper von dieser Entwicklung immens profitiert. Derzeit türmt sich die dritte Pandemiewelle in Europa auf, und wir sehen ad pepper sehr gut positioniert, um ihre Kunden mit digitalen Performance-Marketing-Produkten zu bedienen. Für 2021 prognostizieren wir ein Umsatzwachstum von 10% und eine Steigerung der EBITDA-Marge auf 27,5%. Das Management strebt ein zweistelliges Wachstum an, und wir erwarten mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen eine konkretere Unternehmensguidance. ad pepper wird neue Mitarbeiter einstellen und in neue Produkte, Dienstleistungen und Märkte investieren. Wir halten an unserer Ansicht fest, dass ad pepper ein Unternehmen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell ist, das alle Zutaten bietet, die Anleger schätzen: Wachstum, hohe Rentabilität, ein Plattformmodell (Webgains), eine sehr starke Bilanz, eine starke freie Cashflow-Generierung und ein Aktienrückkaufprogramm. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR8,30 (zuvor: EUR7,60). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 7.60 to EUR 8.30.

Abstract: ad pepper media International has published its 2020 annual report. Final figures match preliminaries. In 2020, the digitisation trend was reinforced by the pandemic, as many shops had to close their offline business for months. More online shopping means more digital advertising. As a pure digital performance marketing company, ad pepper immensely benefitted from this development. Currently, the 3rd pandemic wave is mounting in Europe, and we believe that ad pepper is very well positioned to serve its customers with its digital performance marketing products. For 2021, we forecast 10% revenue growth and an EBITDA margin increase to 27.5%. Management is guiding for double-digit growth, and we expect more concrete company guidance with the publication of the Q1 figures. ad pepper will hire new staff, and invest in new products, services & markets. We stick to our view that ad pepper is a company with a very attractive business model. ad pepper offers all the ingredients investors appreciate: growth, high profitability, a platform model (Webgains), a very strong balance sheet, strong free cash flow generation, and a share buyback programme. An updated DCF model yields a new price target of EUR8.30 (previously: EUR7.60). We confirm our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22272.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

