Original-Research: ADVA Optical Networking SE (von First Berlin Equity Resear...

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SEISIN: DE0005103006

Anlass der Studie: Q2-Ergebnisse Empfehlung: Hinzufügen seit: 27.07.20 Kursziel: EUR8,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 5. November 2019 (vorher: Kaufen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,10 auf EUR 8,00.

Zusammenfassung: Die Q2-Ergebnisse lagen über den Erwartungen: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8,9% auf EUR145 Mio. (Konsens: EUR141,0 Mio.; Q2/19: EUR133,2 Mio.) und lag um 9,3% über dem Wert des ersten Quartals von EUR132,7 Mio. Das Proforma-EBIT belief sich auf EUR10,1 Mio. (Konsens: EUR2,9 Mio.; Q2/19: EUR4,3 Mio. ) und war nach einem Verlust von EUR1,7 Mio. im Q1/20 wieder positiv. Aufgrund der verringerten Produktionskapazität in chinesischen Produktionszentren verzögerten sich Umsatzbuchungen in Höhe von EUR10 Mio., die normalerweise im Q1/20 getätigt worden wären. Die Versorgung von ADVA aus China wurde wiederhergestellt und diese EUR10 Mio. an Umsatz wurden im Q2/20 verbucht. Unterbrechungen an anderer Stelle in der Lieferkette des Unternehmens verzögerten jedoch die Buchung weiterer Umsätze in Höhe von EUR15 Mio. im Q2/20. Das zugrundeliegende sequentielle Umsatzwachstum zwischen Q1/20 und Q2/20 betrug daher 5,1% (EUR132,7 Mio. + EUR10,0 Mio. / EUR145,0 Mio. - EUR10,0 Mio. + EUR15,0 Mio.). Kommunikationsdienstleister (CSP) und Internetinhaltsanbieter (ICP), auf die rund 75% des Konzernumsatzes entfallen, waren die Hauptwachstumstreiber. Die zunehmende Auftragsaktivität dieser Kundengruppen wurde durch die steigende Nachfrage nach Bandbreite aufgrund der wachsenden Bedeutung von Remote Working, Media Streaming und Online Gaming während der Pandemie ausgelöst. Der Auftragsbestand Ende Juni stieg im Jahresvergleich, und das Management erwartet für das laufende Quartal einen weiteren Umsatzanstieg. Obwohl die kurzfristigen Aussichten gut sind, hat die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der SARS-CoV-2-Krise dazu geführt, dass ADVA keine Prognosen für das Gesamtjahr abgegeben hat. Wir sind der Ansicht, dass SARS-CoV-2 die Nachfrage nach Bandbreite weiter beschleunigen wird. Wir gehen davon aus, dass wachsende Ausgaben von CSP- und ICP-Kunden nachlassende Investitionen privater Unternehmen (die ca. 25% des Konzernumsatzes ausmachen) abfedern werden. Wir haben unsere Prognosen aufgrund der besser als erwarteten Q2/20-Zahlen und der Aussicht auf ein weiteres sequenzielles Umsatzwachstum im Q3/20 nach oben revidiert. Unser neues Kursziel ist EUR8,00 (vorher EUR7,10). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 7.10 to EUR 8.00.

Abstract: Q2 results were above expectations: Revenues rose 8.9% y-o-y to EUR145m (consensus: EUR141.0m; Q2/19: EUR133.2m) and were also up 9.3% on the Q1/20 figure of EUR132.7m. Proforma EBIT came in at EUR10.1m (consensus: EUR2.9m; Q2/19: EUR4.3m) and was back in the black after a loss of EUR1.7m in Q1/20. Reduced manufacturing capacity at Chinese manufacturing hubs meant that EUR10m of revenues bookings which would normally have been made in Q1/20 were delayed. Supply to ADVA from China was restored and this EUR10m of revenue was booked in Q2/20. However, interruptions elsewhere in the company's supply chain delayed the booking of a further EUR15m in revenues in Q2/20. Underlying revenue growth between Q1/20 and Q2/20 was therefore 5.1% (EUR132.7m + EUR10.0m) / (EUR145.0m - EUR10.0m + EUR15.0m). ADVA's communication service provider (CSP) and internet content provider (ICP) clients, who between them account for around 75% of group revenues, were the main drivers of growth. Increasing order activity from these customer groups was prompted by rising demand for bandwidth due to the growing importance of remote working, media streaming and online gaming during the pandemic. The end-June order backlog was up y-o-y and management expect a further rise in sales in the current quarter. While the short-term outlook is good, uncertainty as to the future development of the SARS-CoV-2 crisis has caused ADVA to refrain from giving full year guidance. Our view is that SARS-CoV-2 will continue to accelerate demand for bandwidth. We expect growing spending from CSP and ICP customers to cushion softening investment from private enterprises (which account for ca. 25% of group revenues). We have revised up our forecasts on the strength of better than expected Q2/20 numbers and the prospect of further sequential revenue growth in Q3/20. Our new price target is EUR8.00 (previously: EUR7.10). We maintain our Add recommendation.

