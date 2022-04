Original-Research: ADVA Optical Networking SE (von First Berlin Equity Resear...

^

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SEISIN: DE0005103006

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.04.2022 Kursziel: EUR20,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung: ADVA und ADTRAN verzeichnen weiterhin einen sehr starken Auftragseingang. Die negativen Auswirkungen des starken US-Dollars auf die Herstellungskosten und unsere Erwartung, dass der Komponentenmangel länger andauern wird, als wir zuvor modelliert haben, veranlassen uns jedoch, unsere Prognosen für die Bruttomarge beider Unternehmen für 2022 und 2023 zu senken. Unsere Gesamtbewertung bleibt jedoch unverändert, da der positive Effekt des stärkeren USD auf die Fusionstransaktion (jede ADVA-Aktie wird für das 0,8244-fache des Wertes jeder ADTRAN-Aktie getauscht) die Auswirkungen der niedrigeren Margen in den Jahren 2022 und 2023 ausgleicht. Unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR20,00 bleiben unverändert.

First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target.

Abstract: ADVA and ADTRAN continue to experience very strong order intake. However, the negative impact of the strength of the US Dollar on cost of goods sold, and our expectation that the components shortage will last longer than we previously modelled, prompt us to lower our 2022 and 2023 standalone gross margin forecasts for both companies. Our overall valuation remains unchanged though, because the positive effect of the stronger USD on the merger exchange transaction (each ADVA share will be exchanged for 0.8244x the value of each ADTRAN share) cancels out the impact of lower margins in 2022 and 2023. Our Buy recommendation and price target of EUR20.00 are unchanged.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23823.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°