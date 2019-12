Original-Research: AGROB Immobilien AG (von GBC AG)

Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG

Unternehmen: AGROB Immobilien AG

ISIN: DE0005019004

Anlass der Studie: Vorstandsinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker

„Wir sehen die aktuelle Marktlage für die Weiterentwicklungsmöglichkeiten unseres Medienparks nach wie vor als sehr gut an.“

Die Ersa IV S.à r.l. (Apollo Gruppe) hat am 25. Oktober 2019 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der AGROB Immobilien AG abgegeben. Die Apollo Gruppe bietet an, alle AGROB Stammaktien (ISIN: DE0005019004) zum Kaufpreis von EUR 32,00 je AGROB Stammaktie und alle AGROB Vorzugsaktien (ISIN: DE0005019038) zum Kaufpreis von EUR 28,00 je AGROB Vorzugsaktie zu erwerben. Die Annahmefrist des Angebots endete am 12. Dezember 2019 um 24:00.

GBC AG: Herr Kern, Die Andienungsquote der freien Aktionäre für das Übernahmeangebot liegt bei nur 5,61 % der ausgegebenen Aktien und ist damit außerordentlich gering. Überrascht Sie das?

Achim Kern: Ich denke, dass unsere langjährigen Aktionäre zum einen ihrer Gesellschaft, der AGROB, großes Vertrauen schenken und von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung überzeugt sind. Zum anderen wissen die informierten Aktionäre, dass die AGROB mit APOLLO einen namhaften und weltweit agierenden Hauptaktionär gewonnen hat, der sich nur dann an Unternehmen beteiligt, wenn er vom Entwicklungspotential der Gesellschaft überzeugt ist.

GBC AG: Wie absehbar war für Sie ein möglicher Wechsel Ihres Mehrheitsaktionärs?

Achim Kern: Konkret absehbar nicht, aber zu erwarten und ein Stück weit auch erhofft. Seit Längerem ist bekannt, dass unser früherer Hauptaktionär, die HVB (UniCredit), seine Beteiligung an unserer Gesellschaft als nicht strategisch definiert hat und sich die Verkaufsfrage und der mögliche Zeitpunkt des Verkaufs in jeder Hauptversammlung stellte.

Eine börsennotierte Aktiengesellschaft profitiert von einem stabilen Aktionärskreis und von einem an der zukünftigen Geschäftsentwicklung interessierten Hauptaktionär, was nun wieder mit APOLLO gesichert ist.

GBC AG: Ist ein Strategiewandel unter dem neuen Großaktionär angekündigt worden bzw. absehbar?

Achim Kern: Es ist davon auszugehen, dass unser bislang bewährtes Geschäftsmodell beibehalten und fortgeführt wird. Unser neuer Hauptaktionär wird großen Wert auf eine dynamische Geschäftsentwicklung legen und uns bei der Weiterentwicklung strategisch und partnerschaftlich unterstützen.

GBC AG: Das Übernahmeangebot wurde wahrscheinlich auch im Rahmen der guten Geschäftsentwicklung abgegeben. Können Sie kurz die aktuelle Unternehmenslage beschreiben?

Achim Kern: Es ist davon auszugehen, dass die gute Geschäftsentwicklung auch ein Grund für die Beteiligung an unserer Gesellschaft war.

Wir freuen uns, dass die in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen sich nun auch in Erfolg messen lassen. Da sind zu allererst unsere Mieter, die über die Ausweitung unserer Service- und Dienstleistungsangebote auf dem Campus sehr zufrieden sind. Auch unsere Vollvermietung aller Flächen ist ein Indikator für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung.

Das Geschäftsjahr 2019 werden wir im Ergebnis aller Voraussicht nach wie geplant abschließen.

GBC AG: Wie sehen Sie die aktuelle Marktlage und

Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den AGROB Medienpark?

Achim Kern: Wir sehen die aktuelle Marktlage für die Weiterentwicklungsmöglichkeiten unseres Medienparks nach wie vor als sehr gut an. Insbesondere denken wir an unsere Baugrundstücke mit bestehenden Baurechten, die wir Schritt für Schritt entwickeln werden, um den nachhaltigen Geschäftserfolg der AGROB zu sichern.

GBC AG: Herr Kern, könnten Sie ein persönliches Fazit zur Übernahme ziehen.

Achim Kern: Ich kann mit Blick auf das erfolgte Übernahmeverfahren ein durch und durch positives Fazit ziehen. Der gesamte Prozess lief Dank aller Beteiligten hochprofessionell, schnell und ohne Negativschlagzeilen ab.

Alle Gespräche und Kontakte im Rahmen des Übernahmeprozesses waren durchgängig von einer hohen Wertschätzung unserem Unternehmen gegenüber geprägt. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war stets partnerschaftlich und äußerst angenehm.

Für die zukünftige Entwicklung der AGROB bewerte ich den Einstieg von APOLLO als Glücksfall.

GBC AG: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19829.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.