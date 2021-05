Original-Research: AGROB Immobilien AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG

Unternehmen: AGROB Immobilien AGISIN: DE0005019004

Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2021 Kursziel: 43,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker

Stetiger Wertzuwachs der Immobilien wird durch neues Gutachten bestätigt

30 Mio. EUR Wertzuwachs mit Abschluss des Investitionsprogramms

Im vergangen Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die AGROB Immobilien AG Umsatzerlöse in Höhe von 11,02 Mio. EUR (VJ: 10,97 Mio. EUR). Trotz der pandemischen Lage und deren unklaren Folgen für den Immobilienbranche, konnte die AGBROB die Umsatzerlöse leicht steigern. Die positive Umsatzentwicklung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, dazu zählen eine weiterhin sehr hohe Vermietungsquote von 97,4% (VJ: 99,0 %) sowie erfolgreich verlängerte Mietverträge mit zwei Bestandsmietern.

Der Jahresüberschuss reduzierte sich leicht auf 2,07 Mio. EUR (VJ: 2,09 Mio. EUR), was vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den schwer einzuschätzenden Folgen durchaus als positiv zu werten ist. Mit dem erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 2,07 Mio. EUR wurde die Unternehmens-Guidance in Höhe von 2,00 Mio. EUR leicht übertroffen. Auch die GBC Prognose in Höhe von 2,03 Mio. EUR, welche leicht über der Guidance lag, wurde ebenfalls übertroffen. Hier spiegelt sich auch die gute Planbarkeit und die hohe Umsatz- und Ergebnissicherheit des Geschäftsmodells der AGROB Immobilien AG wider. Die GBC-Prognosen lagen dabei nur unwesentlich neben den tatsächlich erzielten Ergebnissen.

Bilanziell ist die AGROB Immobilien AG nach wie vor überdurchschnittlich gut aufgestellt. Vor dem Hintergrund der Erweiterung des Medienparks um das Neubauprojekt 'set.' und den schwer abschätzbaren Folgen der Corona- Pandemie wurde die Dividende im Jahr 2020 auf 0,03 EUR je Stammaktie und auf 0,08 EUR je Vorzugsaktie reduziert. Durch die Reduzierung der Ausschüttung und die planmäßige Tilgung sowie einer Sondertilgung des Fremdkapitals reduzierten sich die Bankverbindlichkeiten um 4,42 Mio. EUR auf 39,03 Mio. EUR (VJ: 43,45 Mio. EUR). Das Eigenkapital beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 31,11 Mio. EUR (VJ: 29,23 Mio. EUR). Durch die Rückführung der Kredite reduzierte sich die Bilanzsumme auf 73,78 Mio. EUR (VJ: 76,41 Mio. EUR) und folglich erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 42,2% (VJ: 38,3%).

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die AGROB Immobilien AG Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 11,1 Mio. EUR bis 11,3 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der neu geschlossenen und verlängerten Verträge zu verbesserten Konditionen erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 11,31 Mio. EUR und liegen somit am oberen Ende der Unternehmensguidance. Des Weiteren befindet sich das Management mit weiteren Mietern in Gesprächen über die Verlängerung von auslaufenden Verträgen, so dass mit weiteren Mietsteigerungen für das kommende Geschäftsjahr 2022 zu rechnen ist.

Durch den Abschluss des langjährigen Investitionsprogramms und den damit verbundenen erfolgreichen Vertragsverlängerungen zu verbesserten Konditionen, haben wir unsere mittelfristige Prognose entsprechend angepasst. Des Weiteren sollte durch das Neubauprojekt 'set.' ab dem Jahr 2024 eine deutliche Umsatzsteigerung realisiert werden. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 43,80 EUR ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22519.pdf

Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 26.05.2021 (16:42 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 27.05.2021 (12:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°