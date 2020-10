Original-Research: Ahlers AG (von GSC Research GmbH): Halten

^

Einstufung von GSC Research GmbH zu Ahlers AG

Unternehmen: Ahlers AGISIN: DE0005009740

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2019/20 Empfehlung: Halten seit: 30.10.2020 Kursziel: 1,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.10.2019, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen

Neunmonatszahlen 2019/20 mit tiefen Corona-Spuren

Das abgelaufene Jubiläumsjahr 2018/19 bedeutete für die Ahlers AG in ihrer 100-jährigen Unternehmensgeschichte das zweite Verlustjahr in Folge. Nachdem das abgeschlossene Maßnahmenprogramm zur Ertrags- und Effizienzsteigerung im Jahresverlauf bereits zunehmend seine Wirkung entfaltet hatte, war für 2019/20 die Beendigung der Transformationsphase und auf EBIT-Ebene eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen geplant. Allerdings hat die Corona-Krise wie vielen anderen Unternehmen auch Ahlers einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht.

Angesichts der anhaltenden negativen Auswirkungen der aktuell wieder spürbar verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der sich momentan wieder deutlich ausbreitenden COVID-19-Pandemie hat das Management inzwischen weitere umfangreiche Sparmaßnahmen verabschiedet. Diese führen zwar im laufenden Geschäftsjahr zunächst zu zusätzlichen Belastungen, werden aber ab 2020/21 sukzessive ihre Wirkung entfalten. In Verbindung mit der erwarteten zunehmenden Geschäftsbelebung sollten sie dann in 2021/22 operativ sowie innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre auch unter dem Strich den nachhaltigen Turnaround ermöglichen.

Coronabedingt haben die deutliche Zunahme von Homeoffice-Tätigkeiten sowie der Wegfall festlicher Anlässe den ohnehin fortschreitenden Trend zur Casualisierung noch verschärft. Hier sieht sich die Ahlers AG mit ihrer starken Kernkompetenz und Positionierung im Jeansgeschäft, mit dem rund die Hälfte der Konzernumsätze erzielt wird, aber gut aufgestellt. Dabei fokussiert sich der Herrenmodespezialist vor allem mit seinen Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Pioneer Authentic Jeans auf das mittlere bis gehobene Preissegment in den Bereichen Basic und Casual Fashion.

Besonders hervorzuheben sind hier erfolgreiche Innovationen wie die Futureflex-Produkte von Pierre Cardin oder die Ende 2019 von Baldessarini eingeführte, dem aktuellen Zeitgeist entsprechend nachhaltig produzierte Jeans-Kollektion 'Tribute to Nature'. Zudem wird die Schärfung der Markenprofile unter anderem durch den Ausbau der Kollektionen weiter vorangetrieben, um neue Märkte und Nachfragepotenziale zu erschließen und so national und international zu wachsen.

Darüber hinaus will Ahlers den Umsatzanteil des eCommerce-Bereichs, der im letzten Geschäftsjahr mit rund 5 Prozent noch eine recht geringe Rolle gespielt hat, bis 2021/22 auf 10 bis 15 Prozent ausbauen. Neben den eigenen Online-Shops liegt der Fokus dabei auf dem Markplatzgeschäft sowie den von den Einzelhandelskunden betriebenen Online-Shops. In diesem Zusammenhang wurde der Bereich im März durch einen neuen Leiter verstärkt, unter dessen Führung sich das eCommerce-Geschäft im laufenden Jahr bereits - wenn auch noch ausgehend von einem niedrigen Niveau - sehr erfreulich entwickelte.

Auch der mit Wirkung zum 01. Dezember 2020 bestellte neue CFO Simon Tabler, der dann nach insgesamt 15-monatiger Vorbereitungsphase im Konzern dieses Amt von Dr. Karsten Kölsch übernehmen wird, verfügt aus seiner vorherigen Position als Direktor Finanzen und Administration und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Metzinger Holy AG über viel Erfahrung im eCommerce-Bereich. Zuvor war er in leitenden Funktionen bei der BayWa AG sowie im Finanz- und Consultingbereich bei der Porsche AG tätig.

Bei Ansatz des aktuellen Börsenkurses von 1,27 Euro liegt die Marktkapitalisierung der Ahlers AG momentan nur noch bei etwa 17,5 Mio. Euro. Dagegen belief sich das Eigenkapital zum 31. August 2020 mit fast 76 Mio. Euro auf rund 5,55 Euro je Anteilsschein. Dabei bewegte sich auch die Eigenkapitalquote mit nahezu 46 Prozent weiterhin auf einem ordentlichen Level. Auch wenn hier bis zum Erreichen schwarzer Zahlen ein weiterer Verzehr stattfinden wird, erscheint uns die Ahlers-Aktie auf dem derzeitigen Niveau nach wie vor unterbewertet.

Auf Basis unserer deutlich reduzierten Schätzungen und unter Berücksichtigung der hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung und Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft im Allgemeinen sowie die Modebranche im Besonderen stufen wir die Ahlers-Aktie daher momentan bei einem Kursziel von 1,40 Euro als Halteposition ein. Dabei könnten schwache Tage für risikoaffine Investoren, die auf einen mittelfristigen nachhaltigen Turnaround setzen, auch gute Kaufgelegenheiten bieten.

