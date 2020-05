Original-Research: All for One Group AG (von BankM AG)

Original-Research: All for One Group AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu All for One Group AG

Unternehmen: All for One Group AG

ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: H1-Bericht, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.05.2020

Kursziel: 68,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.05.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann

Pandemie wirft Schatten, Cloud-Umsätze legen zu

Die Halbjahreszahlen der All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) (Umsatz: +1%; EBIT: -6%) spiegeln auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wider, wobei eine Schwäche bei den Lizenzumsätzen (-27%) bereits in Q1 (Kalender-Q4) zu beobachten war. Das solide Wachstum der „Cloud Services und Support“ Umsätze (+11%) wurde von der aktuellen Krise kaum gebremst. Die All for One Group insgesamt hat sich schnell auf die neue Situation einstellen können: Mittlerweile werden sogar komplexe SAP S/4HANA-Einführungsprojekte Remote umgesetzt. Für die Kunden wurden Sofortservice-Pakete (Einrichtung Kurzarbeitergeld; digitale Zusammenarbeit) geschnürt. Dennoch ist kundenseitig die Investitionsneigung insgesamt gedrückt, die Pandemie wird - gerade im laufenden 3. Quartal- Spuren hinterlassen. Die Gesellschaft erwartet aktuell, dass der Umsatz im Gesamtjahr leicht unter Vorjahr liegen könnte, das EBIT (gegenüber dem bereinigten Vorjahres-EBIT) sogar deutlicher. Auch auf Basis unserer angepassten Schätzung ist die All for One Group mit einem EV/Umsatz-Multiple von nur 0,46 weiterhin günstig bewertet.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 68,30. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de

