Original-Research: All for One Group AG (von BankM AG): Kaufen

Original-Research: All for One Group AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu All for One Group AG

Unternehmen: All for One Group AGISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: GB 2018/19, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 16.01.2020 Kursziel: EUR 72,85 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann

2019/20 - Ergebnis stärker im Fokus

Mit dem 2018/19er Geschäftsbericht hat die All for One Group (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) die vorläufigen Zahlen bestätigt: Der Umsatz (EUR 359,2 Mio.; +8%) übertraf die Guidance und unsere (alte) Erwartung, das EBIT [EUR 12,6 Mio. bzw. (bereinigt) EUR 19,8 Mio.] lag im Rahmen. Das abgelaufene Geschäftsjahr stand im Zeichen des Abschlusses der Initialisierungsphase der Strategieoffensive - verbunden mit Einmal¬kosten von rd. EUR 7 Mio. Nun rückt das operative Ergebnis stärker in den Fokus. Die Abnahme von Anlaufkosten, die in Verbindung mit der Strategieoffensive stehen, und die zunehmende Skalierung der neuen Bereiche, dürften ab Q2 2019/20 zu einer allmählichen, aber nachhaltigen Trendwende bei der operativen Marge (die sich seit 15/16 im Abwärtstrend befand) führen. Wir denken, dass dies die Grundlage für eine Neubewertung der All for One Group-Aktie bilden könnte. Fundamental ist die Gesellschaft, mit einem 19/20er EV/Umsatz von 0,64 aktuell eher günstig bewertet.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 72,85. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.

Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Daniel Grossjohann Mainzer LandstraÃe 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

