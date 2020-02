Original-Research: All for One Group AG (von BankM AG): Kaufen

^

Original-Research: All for One Group AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu All for One Group AG

Unternehmen: All for One Group AGISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: Q1-Bericht 2019/20, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 13.02.2020 Kursziel: EUR 72,85 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann

Q1 2019/20: Lizenzgeschäft belastet - wiederkehrende Umsätze legen weiter zu

Die Q1-Zahlen der All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) zeigten einen leichten Umsatzrückgang auf EUR 92,3 Mio. (-2%) und einen überproportionalen Rückgang beim EBIT (EUR 4,8 Mio.; -12%). Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass dies vor allem auf einen deutlichen Rückgang im Lizenzgeschäft (-37%) zurückzuführen ist, während die strategisch bedeutsamen wiederkehrenden Umsätze (EUR 45,8 Mio.) um 9% zulegten. Der Ausblick des Unternehmens, der ein Wachstum von mind. 4% vorsieht, hat weiter Bestand. Auch wir belassen unsere Erwartungen unverändert: Das Wachstums bei den wiederkehrenden Erlösen ist weiter gesund und der Anteil der Lizenzumsätze (saisonales Hoch im Kalender-Q4) am Umsatzmix der verbleibenden Quartale wird abnehmen. Mit einem EV/Umsatz von rd. 0,6 ist die All for One Group-Aktie weiterhin günstig.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 72,85. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.

