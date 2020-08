Original-Research: All for One Group SE (von BankM AG)

Unternehmen: All for One Group SE

ISIN: DE0005110001

Anlass der Studie: Q3-Bericht, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.08.2020

Kursziel: 68,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten

Analyst: Daniel Grossjohann

Pandemie verändert Arbeitsprozesse, viele Kunden fahren auf Sicht

Die All for One Group SE (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY; die Rechtsformänderung wurde im Juli 2020 vollzogen) verzeichnete in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 mit € 267,3 Mio. einen Umsatz auf Vorjahresniveau (€ 266,9 Mio.). Das EBIT erreichte 14,5 Mio. (+37%) - trotz deutlich rückläufigen Lizenzumsätzen (-32%). Die im Zuge der Pandemie deutlich gesunkenen Reisekosten haben ergebnisseitig geholfen, das wiederkehrende Geschäft (€ 138,5 Mio.; +7%) zeigte weiterhin solides Wachstum. Die Pandemie hat aber auch bewirkt, dass die Kundenunternehmen stärker auf Sicht fahren: Projekte werden kurzfristig vergeben, aber es kommt auch zu kurzfristigen Projektstopps. Eine von der All for One Group mitinitiierte strategische Initiative (Partner: SNP, SAP und Microsoft) bringt das Unternehmen in Bezug auf SAP S/4HANA in eine einzigartige Position: Unternehmen kann der Umstieg auf SAP S/4HANA zum Festpreis (Abo) geboten werden. Den Kunden wird so die Unsicherheit bezüglich Kosten und eigenem Personalbedarf genommen. Wir sehen darin ein wichtiges Mittel die eigene führende Marktposition im SAP-Mittelstandsmarkt weiter auszubauen. Mit einem EV/Umsatz von 0,63 ist All for One Group weiter günstig.

Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf € 68,30. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

