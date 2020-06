^

Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc.ISIN: CA0203981034

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.06.2020 Kursziel: CAD1,35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 1,45 auf CAD 1,35.

Zusammenfassung: Die Fertigstellung der Darlehensunterlagen für die Finanzierung der Sangdong-Mine durch die deutsche staatliche Entwicklungsbank KfW-IPEX Bank steht unmittelbar bevor. Das Darlehen (USD76 Mio. bei 3-Monats-LIBOR + 2,5%) wird zur Verfügung stehen, nachdem in den nächsten Wochen weitere USD31 Mio. an Hybrid-Fremdkapital/Eigenkapital beschafft worden sein werden. Der Vortrieb der Abbauräume und die Entwicklung und Beschaffung der Bergbauausrüstungen in Sangdong laufen seit letztem Jahr. Vorbehaltlich einer kurzfristigen Inanspruchnahme des Darlehens soll die Fertigstellung bis Anfang 2022 erfolgen. Almonty wird eine gut etablierte Flotationstechnik einsetzen, um Wolframkonzentrat von der Sangdong-Lagerstätte zu gewinnen. Metallurgische Tests, die von KIGAM (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) und von Wardell Armstrong durchgeführt wurden, ergaben Gewinnungsraten und Wolframkonzentratgehalte von 85% - 90% bzw. 62% -70%. Eine Gewinnungsrate von über 80% wird als hoch angesehen, während Konzentratgehalte über 62% akzeptabel sind. Darüber hinaus hat Almonty im Sommer 2019 eine eigene Pilotanlage am Standort Sangdong in Betrieb genommen und wird daher zwei Jahre Zeit haben, um den Prozess zu verfeinern, bevor die Produktion im Jahr 2022 ernsthaft beginnt. Auf dieser Grundlage halten wir die Wahrscheinlichkeit von Enttäuschungen bei der Inbetriebnahme von Sangdong für gering. China war 2018 für fast 80% der weltweiten Primärwolframproduktion verantwortlich. Wenn Sangdong 2026 die volle Kapazität erreicht, wird es ca. 25% des nichtchinesischen Angebots ausmachen. Die strategische Bedeutung des Projekts wird durch die 15-jährige Abnahme unterstrichen, die mit Plansee/GTP für 210.000 MTU pro Jahr mit einem Mindestpreis von 183 USD/MTU abgeschlossen wurde. Die Cashkosten betragen za. USD106/MTU. Wir senken unser Kursziel von CAD1,45 auf CAD1,35, um einen späteren Beginn des Bergbaus in Sangdong als zuvor modelliert widerzuspiegeln, behalten jedoch unsere Kaufempfehlung bei.

