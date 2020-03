Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SAISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 04.03.2020 Kursziel: 10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,00.

Zusammenfassung: Aroundtown-Aktien haben sich während der Marktkorrektur von den jüngsten Höchstständen um rund 12% nach unten korrigiert. Angesichts unserer unverändert positiven Einschätzung, die auf das Kerngeschäft und Synergieeffekten aus dem TLG-Zusammenschluss zurückzuführen ist, halten wir dies für übertrieben. Wir sehen auch weiterhin guten Marktrückwind, insbesondere im Büroimmobiliensegment, das weiterhin positive Transaktionsdaten aufweist. Wir erwarten auch, dass das im Portfolio eingebettete Aufwärtspotenzial von 30% zu einem guten organischen Wachstum führen wird. Eine DAX-Aufnahme ist ebenfalls sehr wahrscheinlich, obwohl das Timing weiterhin schwierig vorherzusagen ist. Unsere Bewertung lautet weiterhin Kaufen bei einem unveränderten Kursziel von EUR10.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 10.00 price target.

Abstract: Aroundtown shares have retreated some 12% from recent highs during the market correction. We think this is overdone, given our unchanged positive views traced to core operations and TLG merger synergies. We also continue to see good market tailwinds particularly in the office space, which continues to show positive transaction data. Plus, we expect the 30% reversionary upside embedded in the portfolio to drive good organic growth. DAX inclusion also looks highly likely, although the timing remains tricky to predict. We reiterate our Buy rating and EUR10 price target.

